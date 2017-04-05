Karmaşık dosyalarınızı belirli bir düzende tutma imkanı sunan Alternate Archiver, basit adımlarla düzenli olmanızı sağlıyor. Pek çok işlevsel özelliğe sahip olan program ile aradığınız dosyalara anında ulaşabiliyorsunuz.

Bilgisayarınızdaki dosyaları belirli bir düzen içerisinde saklamanızı sağlayan Alternate Archiver, pek çok işlemi basit bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlıyor. Yeniden adlandırma, arşivleme, parçalama, temizleme, senkronizasyon, raporlama ve daha pek çok işi kolayca yapma imkanı sunan Alternate Archiver, gelişmiş filtre özelliğiyle de aradığınız dosyalara kısa sürede ulaşmanızı sağlıyor. Temelde Windows'un arama özelliğiyle aynı işlevi yapan ancak sahip olduğu özelliklerle çok daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkan Alternate Archiver karmaışık dosyalar arasında boğulanlar için ideal bir programdır. Eğer diskleriniz dosyalardan dolup taşıyorsa Alternate Archiver mutlaka bilgisayarınızda olması gereken bir programdır.

Basir arayüzü ve güçlü özellikleri bulunan Alternate Archiver, farklı kriterlere göre filtreleme yapmanızı da sağlıyor. Ayrıca entegre bir posta istemcisine de sahip olan program, herhangi bir e-posta adresinden diğer bir e-posta adresine seçtiğiniz belgeleri göndermeniz için izin veriyor. Ayrıca ek araçlar olarak File Move, File Shredder, Directory, DLL Analyzer ve ExePacker'ı içerir.

Alternate Archiver programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.