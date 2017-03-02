Altınkaynak Döviz & Altın uygulaması sayesinde Android cihazlarınızdan çeşitli para birimleri ve altınların anlık değer bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Yatırım amaçlı döviz ve altın almayı planlıyorsanız ya da almış olduğunuz döviz ve altının anlık değerlerini merak ediyorsanız, Altınkaynak Döviz & Altın uygulamasını indirebilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin ve daha birçok para biriminin anlık değer bilgilerine ulaşabileceğiniz uygulamada altın ONS fiyatı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik, 14 ayar altın gibi değerlere de anlık olarak ulaşabiliyorsunuz.

Elinizde bir miktar döviz varsa ve değerlendirmeyi düşünüyorsanız, Kur Çevirici ile kurlar arası takas değerini hesaplayabilmenize imkan tanıyan uygulamada Varlıklarım bölümüne ekleyeceğiniz döviz ve altın gibi varlıklarınızın da güncel olarak toplam fiyatını görebiliyorsunuz. Bildirim özelliği de sunan uygulama, fiyatı düşen kurların belirlediğiniz fiyata geldiğinde haber vermesini de sağlayabilirsiniz.

Uygulama özellikleri: