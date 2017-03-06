Altınkaynak Döviz & Altın uygulaması iOS işletim sistemli cihazlarınızdan anlık döviz ve altın değerlerini görebilmenizi sağlıyor.

Birikmişlerinizi döviz ya da altın alarak değerlendirmek istiyorsanız ya da bunu daha önceden yaptıysanız, güncel piyasa bilgilerini merak ediyor olabilirsiniz. Altınkaynak Döviz & Altın uygulaması Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni ve daha birçok para biriminin anlık değerleri ile altın ONS fiyatı, 22 ayar bilezik, 18 ayar altın, 14 ayar altın, çeyrek ve yarım altın, cumhuriyet altını, gram altın gibi anlık altın fiyatlarını da sizlere sunuyor. Elinizde bir miktar döviz varsa ve diğer para birimlerindeki anlık değerlerini görmek istiyorsanız, Kur Çevirici özelliği de sunan uygulamada Kur Bilgilendirme servisiyle de belirlediğiniz değere gelen dövizler için bildirimler de alabiliyorsunuz.

Varlıklarım adı altında bir bölüm de sunan Altınkaynak Döviz & Altın uygulaması, sahip olduğunuz varlıkları bu bölüme kaydettiğinizde güncel toplam değerini de görebilmenize olanak sağlıyor. Eğer siz de anlık döviz ve altın değerlerine ulaşmak istiyorsanız Altınkaynak Döviz & Altın uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: