Aman Nazar Değmesin! Sosyal Medyada Nazara Karşı Önlemler Artıyor

Sosyal medya fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'da kullanıcılar nazara karşı çeşitli paylaşımlar yapıyor. Son araştırmaya göre bu tür paylaşımlar 2 milyon gönderiyi aşmış durumda.

Instagram'da "maşallah"ile başlayan paylaşımlar daha çok paylaşılan çocuk ve bebek resimleri için kullanılıyor. Platform kullanıcıları bunu platformda paylaşılan yani arabalar, yeni birliktelikler, düğünler ve nişanlar için de kullanıyorlar. Ancak yoğun olarak yeni doğmuş bebek resimleri daha çok ilgi çekiyor.

Kullanıcılar, sosyal hayatları içerisinde kullandıkları kültürel alışkanlıkları sanal ortama da taşıyorlar. Yaşar Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. Ayda Sabuncuoğlu'nun sosyal medya alışkanlıkları üzerine yaptığı bir araştırma, birçok kullanıcının sosyal medya paylaşımlarında 'kıskanılası hayatlarını belgeleyerek' takipçilerinden beğeni almaya çalıştıklarını, bunu yaparken 'nazar değer' korkusuna kapıldıklarının altını çiziyor.

Yard.Doç.Dr. Ayda Sabuncuoğlu, sosyal medyanın temelinde insanların birbirlerine kendi hayatlarını göstermesinin yattığını ifade ederek, kullanıcıların bu tip paylaşımları yaparken yedikleri bir yemeğin, bir tatil anısının, konakladıkları yerlerin ya da spor faaliyetlerinin resimlerini kullanıyorlar. Böylelikle çoğu kullanıcı hayatlarını çevrelerinden beğeni toplayabilecek şekilde paylaşmakta imtina görmüyorlar. Bu tutum paylaşımlarını 'maşallah', 'nazar değmesin' gibi kelimelerle etiketleyerek, nazarın yaratabileceğine inandıkları olumsuz durumlardan da korunmaya çalışıyorlar.

Araştırma "nazar" korkusu yüzünden hesapların askıya alındığını ya da kapatıldığını da işaret ediyor. Nazara karşı kullanılan hashtagler ise şöyle derlenmiş. Instagram üzerinde 1.5 milyon kadar maşallah etiketi kullanılmış, 52 bin adet #maşallahbize etiketi, #maşallahsana, #allahnazardankorusun etiketlerinin sayısı da 81 bin kadar. Bu durum Facebook paylaşımları içinde gaçerli.

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