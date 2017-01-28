Amateur Surgeon 4, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda doktorculuk oynamanıza imkan sağlayan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Ameliyatlara katılıp insanların hayatlarını kurtardığınız oyunda eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Dokturculuk oynadığınız bir oyun olarak karşımıza çıkan Amateur Surgeon 4'de ölüm döşeğindeki hastaları ameliyat ediyor ve hayatlarını kurtarmaya çalışıyoruz. Amatör bir cerrahı oynadığınız oyunda eğlenceli vakitler geçiriyor ve gerçek hastalıklara müdahale ederek hayatlar kurtarıyorsunuz. 100'den fazla hastalık türüyle savaşıyor ve hastalarınızı ameliyat masasına yatırarak cerrahi işlemler gerçekleştiriyorsunuz. Hastaları sağlıklarına kavuşturmak için ise talimatlara uymalı ve dikkatli olmalısınız. Göz, beyin, kalp ve akciğer ameliyatlarına katıldığınız oyunda eşsiz deneyimlerin sahibi oluyorsunuz. Hastaları iyileştirerek yüksek puanlara ulaşıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Farklı zorluk seviyelerinin ve eşsiz mekaniklerin yer aldığı oyunda doktorluk yeteneklerinizi gösterebiliyor ve eşsiz zamanlar geçirebiliyorsunuz. Amateur Surgeon 4 oyunu sizleri bekliyor.

Amateur Surgeon 4 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.