Amateur Surgeon 4, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir ameliyat simülastonu olarak karşımıza çıkıyor. Eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayan oyunda hastalıklarla mücadele ediyorsunuz.

Küçükken neredeyse tüm çocukların hayali ileride doktor olmaktır. Ancak yıllar içerisinde bu hayal değişkenlik gösteriyor ve başka meslekler tercih edilebiliyor. Ancak yine de içinizde doktor olmak varsa bu oyun tam size göre. Amatör bir cerrah olup ameliyatlara katılmanızı sağlayan Amateur Surgeon 4'de eğlenceli vakitler geçiriyor ve amansız hastalıklarla mücadele ediyorsunuz. 100'den fazla ölümcül hastalığa karşı savaş veriyor ve hastalarınızı fazla vakit kaybetmeden ameliyat ederek hayatlarını kurtarmaya çalışıyorsunuz. Göz, beyin, kalp ve akciğer gibi organların da ameliyatlarını gerçekleştiriyor ve becerilerinizi ortaya koyuyorsunuz. Oyunda başarılı olmak için size verilen talimatlara uymalı ve elinizi de çabuk tutmalısınız. Fazla dikkatli olmayı gerektiren oyun sizleri bekliyor.

Amateur Surgeon 4 oyununu tek başınıza oynayabileceğiniz gibi arkadaşlarınıza meydan okumak için de oynayabilirsiniz. Hastalıkları en kısa sürede tedavi edin ve en fazla hayatı kurtarmaya çalışın. Ayrıca farklı zorluk seviyelerinin de yer aldığı Amateur Surgeon 4 oyununu sakın kaçırmayın.

Amateur Surgeon 4 oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.