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Amazer!
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Amazer!

(Android)
Amazer! İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Amazer!
Amazer!
Amazer!
Amazer!
Amazer!

Amazer! oyununda platformları ilerletin ve topu asla yere düşürmeyin!

Uğur Sağlam Son güncelleme 2 saat önce

Bulmaca oyunları gün geçtikçe değişiyor. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Amazer! oyunu da bunun en büyük kanıtı. Oyunu indirdikten sonra daha önce hiç görmediğiniz bir dünyada oyuna başlıyor ve ilginç bir görev ediniyorsunuz.

Amazer! oyunu havada duran platformlar üzerinden topu ilerletmenizi amaçlıyor. Topu yere düşürmeden varış noktasına ulaştırabilirseniz yeni bölüme geçmeye hak kazanıyorsunuz. Fakat topu varış noktasına ulaştırmak hiç kolay değil. Hareket eden topun önüne havada rastgele duran platformları getirmelisiniz. Eğer yeteri kadar hızlı olamazsanız top yere düşecek ve siz de oyunu kaybedeceksiniz. Bu yüzden dikkatli olmalı ve topun gideceği yönü iyi kestirmelisiniz.

Renkli grafikleri ve eğlenceli müzikleriyle birlikte Amazer! oyunu stres atmak için oldukça doğru bir yöntem. Yalnız oyuna ilk başladığınız zamanlarda sakin olmanızda fayda var. Çünkü oyunun nasıl oynandığını çözene kadar biraz sinir olabilirsiniz. Oyunun oynanış yöntemini ve amacını çözdükten sonra ise sizin karşınızda kimse duramaz.

Hemen şimdi Amazer! oyununu indirin ve boş zamanlarınızda sıkılmak yerine eğlenin. Amazer! oyununu arkadaşlarınıza da gösterin ve kendi oyun grubunuzu kurun.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Ali Kiremitçi
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