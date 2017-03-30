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Amazer!
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Amazer!

Amazer! İndir Hemen İndir

41.9 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Amazer!
Amazer!
Amazer!
Amazer!
Amazer!
Amazer!

Amazer! oyununda topu düşürmeden ilerletmeye çalışın!

Uğur Sağlam Son güncelleme 2 saat önce

Havada duran platform üzerinden topu ilerletmek ne kadar zor olabilir? Bu soru biraz düşündüğünüz zaman size ilginç gelebilir. Fakat Amazer! oyununu oynayacaksanız oldukça doğru bir soru. Çünkü Amazer! oyununda topu ilerletmek ve yönlendirmek neredeyse imkansız!

iPhone ve iPad cihazlarınız için indirebileceğiniz Amazer!, birbirinden zorlu bölümleri ile birlikte sizleri bekliyor. Oyunda platformların üzerinden topu ilerletmeniz amaçlanmış. Yalnız bu işlemi yapmak hiç kolay değil. Çünkü topu doğru bir yolda tutabilmek için platformların yönünü değiştirmeli ve yolu ayarlamalısınız. Ama siz platformlarla uğraşırken top çoktan yere düşmüş olacak.

Hız ve pratikliğin önemli olduğu Amazer!, bol aksiyonlu bölümlere sahip. Bazen topun gideceği yolu ayarlasanız bile doğru işlemleri yapmadığınız için topun yere düştüğünü göreceksiniz. Amazer! oyunu ilk indirdiğinizde sinir olacaksanız fakat zamanla Amazer! oyunu oldukça hoşunuza gidecek. Yalnız oyunda biraz üzücü ayrıntılar var. Amazer! oyununun iPhone ve iPad cihazları için geliştirilmiş olan versiyonu ücretli olarak kullanıma sunulmuş. Yani bu oyunu oynamak istiyorsanız 3.49 TL ödemeniz gerekiyor. Oyunun iOS versiyonunun neden ücretli olduğunu ise geliştiriciye mail atarak öğrenebilirsiniz.

Oldukça başarılı bir şekilde tasarlanmış grafikleri ve etkileyici ses efektleri ile birlikte Amazer! oyununu hemen şimdi indirin ve arkadaşlarınıza meydan okuyun! 

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Ali Kiremitçi
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