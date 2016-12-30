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TamindirHaberProjeAmazon Artık Zeplinlerle Teslimat Yapacak

Amazon Artık Zeplinlerle Teslimat Yapacak

Amazon Artık Zeplinle Teslimat Yapacak

Amazon yeni aldığı patentle kargo teslimatında nostaljiye yöneliyor. Bir süre drone kullanarak teslimat gerçekleştiren Amazon, artık belli bölgelere kargoları zeplinlerle ulaştıracak.

Bir icat yaparak ona patent almak illa ki o ürünün hayata geçeceği anlamına gelmiyor. Sırf bu yüzden dev şirketlerin patentleri yıllarca kasalarında saklı duruyor. Ancak söz konusu şirket Amazon olduğunda gerçekleştireceği şeylerin çok da fantastik olmadığını ya da gerçekleştirilebilir sistemlerden oluştuğunu fark ediyorsunuz. Amazon dronelar kullanarak kargo teslimatı yapmaya başladığında çok şaşırmamıştık mesela.

Ancak bu sefer dronelar yerine zeplin ve drone kombinasyonunu kullanarak teslimata soyunmak üzere olduğunu görmek siparişinizin yavaş yavaş size doğru görebilmenin heyecanını da yaşayacağımız anlamına geliyor. Çünkü ufukta görünen bir Amazon zeplini kargo siparişi olan herkesi heyecanlandırabilir. Üstelik Amazon logosunun göklerde dolaşması da reklamın en iyisi değil mi?

amazon zeplin

Patent dosyasında bu projenin kaça mal olacağı yazmıyor. Ayrıca zeplin ve drone sistemleri ile bütünleşecek olan yeni teslimat sisteminin, tüketiciye kargo bedeli olarak nasıl bir ekonomik yük getireceği de belirsiz. Ancak Amazon’un böyle bir planı var.

Zeplinler adreslerin bulunduğu yerlere yaklaşıp inebilecekleri noktalardan teslimatı yapabilecekleri gibi, kalabalık ve inişe müsait olmayan noktalarda yine zeplinden çıkan dronelarla teslimatı gerçekleştirecekler.

Bazen insan “daha neler göreceğiz?” diye düşünmeden edemiyor. 

İndir
Amazon Android
Amazon Android Android için Amazon Alışveriş Uygulaması

İndir133 MB
Amazon iOS
Amazon iOS iPhone ve iPad için Amazon Alışveriş Uygulaması

İndir28.16 MB
Amazon Appstore Android
Amazon Appstore Android Android İçin Amazon Appstore Market Uygulaması

İndir43 MB
Little Amazon iOS
Little Amazon iOS iPhone ve iPad için Platform Koşu Oyunu

Amazon Prime Video Türkiye'ye Açıldı

Amazon Almanya Web Sitesinde Kargo Bedava, Türkçe Hizmet Başladı

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Yazar: - 30.12.2016

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