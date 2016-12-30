Amazon Artık Zeplinlerle Teslimat Yapacak

Amazon yeni aldığı patentle kargo teslimatında nostaljiye yöneliyor. Bir süre drone kullanarak teslimat gerçekleştiren Amazon, artık belli bölgelere kargoları zeplinlerle ulaştıracak.

Bir icat yaparak ona patent almak illa ki o ürünün hayata geçeceği anlamına gelmiyor. Sırf bu yüzden dev şirketlerin patentleri yıllarca kasalarında saklı duruyor. Ancak söz konusu şirket Amazon olduğunda gerçekleştireceği şeylerin çok da fantastik olmadığını ya da gerçekleştirilebilir sistemlerden oluştuğunu fark ediyorsunuz. Amazon dronelar kullanarak kargo teslimatı yapmaya başladığında çok şaşırmamıştık mesela.

Ancak bu sefer dronelar yerine zeplin ve drone kombinasyonunu kullanarak teslimata soyunmak üzere olduğunu görmek siparişinizin yavaş yavaş size doğru görebilmenin heyecanını da yaşayacağımız anlamına geliyor. Çünkü ufukta görünen bir Amazon zeplini kargo siparişi olan herkesi heyecanlandırabilir. Üstelik Amazon logosunun göklerde dolaşması da reklamın en iyisi değil mi?

Patent dosyasında bu projenin kaça mal olacağı yazmıyor. Ayrıca zeplin ve drone sistemleri ile bütünleşecek olan yeni teslimat sisteminin, tüketiciye kargo bedeli olarak nasıl bir ekonomik yük getireceği de belirsiz. Ancak Amazon’un böyle bir planı var.

Zeplinler adreslerin bulunduğu yerlere yaklaşıp inebilecekleri noktalardan teslimatı yapabilecekleri gibi, kalabalık ve inişe müsait olmayan noktalarda yine zeplinden çıkan dronelarla teslimatı gerçekleştirecekler.

Bazen insan “daha neler göreceğiz?” diye düşünmeden edemiyor.

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