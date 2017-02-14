Amazon Chime kullanıcılara sesli görüşme, görüntülü sohbet ve mesajlaşma konularında pratik bir çözüm sunan Skype benzeri bir video konferans programı olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip faydalanabileceğiniz bir yazılım olan Amazon Chime hem günlük hayatınızda hem iş hayatınızda iletişim ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış bir araç. Amazon Chime ile internet bağlantınızı kullanarak aramalar yapabiliyor, yakınlarınız ve tanıdıklarınızla sesli görüşmeler yapabiliyorsunuz. Bu görüşmelerde dilerseniz web kameranız aracılığıyla görüntünüze yer verebilir, video sohbet yapabilirsiniz. Ayrıca mesajlaşma bölümünden mesajlarınızı yazıp gönderebilir, buna ek olarak dosya ve resim paylaşabilirsiniz.

Amazon Chime iş hayatınızı kolaylaştıracak önemli özelliklere sahip. Amazon Chime, Google takviminiz ve Outlook takviminizle senkronize bir şekilde çalışabiliyor. Takvimler üzerinde konferanslar ve toplantılar oluşturabiliyor, bu toplantılara katılacak insanları seçebiliyorsunuz. Görüşme zamanı geldiğinde ise Amazon Chime bütün üyelere otomatik olarak konferans çağrısı gönderiyor. Bu konsferanslara herkes görüntülü olarak katılabiliyor ve görüntülü görüşme yapılabiliyor.

Amazon Chime kullanışlı ek özelliklere de sahip. Ekran paylaşma özelliği sayesinde ekranınızın görüntüsünü görüşme yaptığınız kişiyle paylaşarak destek alabilirsiniz. Amazon Chime'ı kullanırken dilerseniz kendinize bir Amazon hesabı yaratıp giriş yapabilir ve toplantılar oluşturabilir, dilerseniz hesap yaratmadan yazılımı kullanabilirsiniz. Hesap yaratmadığınızda sadece davet edileceğiniz görüşmelere katılabiliyorsunuz ve toplantılar oluşturamıyor, yeni bir görüşme başlatamıyorsunuz.