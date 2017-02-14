Amazon Chimekullanıcıalra pratik bir şekilde video konferans düzenleyebilme ve konferanslara katılabilme imkanı veren bir mobil mesajlaşma, sesli görüşme ve görüntülü sohbet uygulaması olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir uygulama olan Amazon Chime, dünyaca ünlü e-ticaret devi Amazon tarafından kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Amazon Chime, temelde online toplantıları kolaylaştırma ve düzenli hale getirme amacını güdüyor. Amazon Chime ile kullanıcılar Outlook veya Google takvimleri üzerinde toplantılar oluşturabiliyor ve bu toplantıya katılacak kişileri belirleyebiliyor. Toplantı zamanı geldiğinde ise Amazon Chime toplantıya katılacak kullanıcıları otomatik olarak toplantıya çağırıyor.

Amazon Chime'da internet bağlantınız aracılığıyla sesli ve görüntülü görüşme yapmanın yanısıra sohbet odalarında mesajlaşabiliyor, resim ve dosya paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca ekran paylaşma aracı ile ekranınızdaki görüntüyü karşı tarafa aktarabiliyor, ekranınızdaki görüntüyü de karşı tarafa iletebiliyorsunuz.