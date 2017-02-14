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Amazon Chime
TamindirMobilİletişimAmazon Chime - Android Için Mesajlaşma Ve Video Sohbet Uygulaması

Amazon Chime

(Android)
Amazon Chime İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Amazon Chime
Amazon Chime
Amazon Chime
Amazon Chime
Amazon Chime

Amazon Chime, düzenli bir şekilde video konferanslar, toplantılar, sesli aramalar yapmanızı ve mesajlaşmanızı mümkün kılıyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Amazon Chimekullanıcıalra pratik bir şekilde video konferans düzenleyebilme ve konferanslara katılabilme imkanı veren bir mobil mesajlaşma, sesli görüşme ve görüntülü sohbet uygulaması olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir uygulama olan Amazon Chime, dünyaca ünlü e-ticaret devi Amazon tarafından kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Amazon Chime, temelde online toplantıları kolaylaştırma ve düzenli hale getirme amacını güdüyor. Amazon Chime ile kullanıcılar Outlook veya Google takvimleri üzerinde toplantılar oluşturabiliyor ve bu toplantıya katılacak kişileri belirleyebiliyor. Toplantı zamanı geldiğinde ise Amazon Chime toplantıya katılacak kullanıcıları otomatik olarak toplantıya çağırıyor.

Amazon Chime'da internet bağlantınız aracılığıyla sesli ve görüntülü görüşme yapmanın yanısıra sohbet odalarında mesajlaşabiliyor, resim ve dosya paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca ekran paylaşma aracı ile ekranınızdaki görüntüyü karşı tarafa aktarabiliyor, ekranınızdaki görüntüyü de karşı tarafa iletebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 5.0 ve üzeri
Üretici:
Amazon.com, Inc.
Amazon Chime QR Kodu Okutarak İndir

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