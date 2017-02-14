Amazon Chime(iOS)
Amazon Chime ile pratik bir şekilde video konferanslar yapabilir, mesajlaşıp internet bağlantınız üzerinden arama yapabilirsiniz
Amazon Chime, dünya devi e-ticaret platformu Amazon tarafından kullanılıcıların hizmetine sunulan ve pratik bir şekilde video konferans yapmayı mümkün kılan bir sesli görüşme, video sohbet ve mesajlaşma uygulaması olarak tanımlanabilir.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip faydalanabileceğiniz Skype benzeri bir uygulama olan Amazon Chime temel olarak internet bağlantınızı kullanarak sesli arama yapmanıza, video konferanslar düzenlemenize ve sohbet odalarına katılarak mesajlaşmanıza ve dosya paylaşmanıza imkan tanıyor. Amazon Chime'ı benzerlerinden ayıran özellik ise online toplantılar hazırlama işini düzenli ve kolay hale getirmesi.
Amazon Chime, Outlook ve Google takvimleriyle senkronize bir şekilde çalışabiliyor. Kullanıcılar bu takvimler üzerinde toplantılar oluşturabiliyor ve diledikleri kullanıcıları toplantılara davet edebiliyor. Toplantı zamanı geldiğinde Amazon Chime ütün kullanıcılara otomatik olarak toplantı çağrısı yapıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- Amazon.com, Inc.
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Amazon Chime Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı