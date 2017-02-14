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Amazon Chime
TamindirMobilİletişimAmazon Chime - IPhone Ve IPad Için Mesajlaşma, Sesli Ve Görüntülü Görüşme Uygulaması

Amazon Chime

(iOS)
Amazon Chime İndir Hemen İndir

46.3 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Amazon Chime
Amazon Chime
Amazon Chime
Amazon Chime
Amazon Chime

Amazon Chime ile pratik bir şekilde video konferanslar yapabilir, mesajlaşıp internet bağlantınız üzerinden arama yapabilirsiniz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Amazon Chime, dünya devi e-ticaret platformu Amazon tarafından kullanılıcıların hizmetine sunulan ve pratik bir şekilde video konferans yapmayı mümkün kılan bir sesli görüşme, video sohbet ve mesajlaşma uygulaması olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip faydalanabileceğiniz Skype benzeri bir uygulama olan Amazon Chime temel olarak internet bağlantınızı kullanarak sesli arama yapmanıza, video konferanslar düzenlemenize ve sohbet odalarına katılarak mesajlaşmanıza ve dosya paylaşmanıza imkan tanıyor. Amazon Chime'ı benzerlerinden ayıran özellik ise online toplantılar hazırlama işini düzenli ve kolay hale getirmesi.

Amazon Chime, Outlook ve Google takvimleriyle senkronize bir şekilde çalışabiliyor. Kullanıcılar bu takvimler üzerinde toplantılar oluşturabiliyor ve diledikleri kullanıcıları toplantılara davet edebiliyor. Toplantı zamanı geldiğinde Amazon Chime ütün kullanıcılara otomatik olarak toplantı çağrısı yapıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Amazon.com, Inc.
Amazon Chime QR Kodu Okutarak İndir

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