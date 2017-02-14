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Amazon Chime
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Amazon Chime

4.0.5522 (Mac)
Amazon Chime İndir Hemen İndir

13.1 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Amazon Chime
Amazon Chime
Amazon Chime
Amazon Chime
Amazon Chime
Amazon Chime
Amazon Chime
Amazon Chime

Amazon Chime ile sesli görüşme ve görüntülü görüşme yapabilir, mesajlaşarak dosya paylaşabilirsiniz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 16 dakika önce

Amazon Chime, dünyaca ünlü e-ticaret devi Amazon tarafından kullanıcıların beğenisine sunulan, hem iş hayatı hem de günlük hayat için tasarlanmış bir mesajlaşma, görüntülü sohbet ve sesli sohbet yazılımı. 

Mac bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz Skype benzeri bir video konferans yazılımı olan Amazon Chime, günlük iletişim ihtiyaçlarınızı pratik bir şekilde karşılamayı hedefliyor. Amazon Chime kullanarak internet bağlantınız üzerinden sesli aramalar yapabiliyor, bire bir veya toplu video görüşmeler düzenleyebiliyor, toplantılar organize ederek online görüşmeler yapabiliyorsunuz. Bunun yanısıra sadece mesajlaşabiliyor, dosya ve resim paylaşabiliyorsunuz.

Amazon Chime içinde kullanışlı ek özelliklere de yer veriliyor. Programın ekran paylaşma özelliği sayesinde arkadaşlarınız, yakınlarınız veya iş arkadaşlarınızdan ihtiyaç duyduğunuzda yardım talep edebiliyor, bilgisayarınızda olan bitenleri onlara gösterebiliyorsunuz.

Amazon Chime, Google takvimi ve Outlook takvimi ile senkronize çalışabiliyor. Bu takvimler üzerinde etkinlik oluşturabiliyorsunuz ve insanları davet edebiliyorsunuz. İnsanlar bu etkinliklere zamanı geldiğinde Amazon Chime üzerinden otomatik olarak çağrılıyorlar. Programı hesap açmadan kullanmanız da mümkün; fakat bu şekilde sadece davet edileceğiniz görüşmelere katılabiliyor, yeni görüşme başlatamıyor veya etkinlikler oluşturamıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Mac OS X
Üretici:
Amazon.com, Inc.

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