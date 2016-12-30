Amazon Echo Bir Cinayet Dosyasını Aydınlatabilir!

Amazon Echo ve Google Home, bu tatil sezonunda rekor sayılarda satış yaptı. Akıllı evlerin kontrolü de dahil olmak üzere benzer özelliklere sahip olan bu cihazlar, konuşmaları dinleyecek şekilde tasarlandılar. Odalarımızdaki robot insanlara benzeyen bu cihazlar komutlarımızı bekliyor, dilersek Spotify'dan istediğimiz parçaları açıyor ve termostatları kısıp açabiliyorlar. Peki cinayet dosyalarını da aydınlatabilirler mi?

Polis, 2015 yılında gerçekleşen bir cinayetle suçlanan Arkansas'lı James Bates'in sahip olduğu Amazon Echo tarafından toplanan verilere ulaşmak için bir izin çıkardı. Cinayetin Bates'in evinde gerçekleştiği ve Amazon Echo'nun topladığı verilerin hayati önem taşıdığı belirtildi.

İznin çıkarılma sebebine gelince, bu cihazlar o kadar çok şey duyuyor ki, polis ister istemez böyle bir gereklilik duymuş. Yani bir bakıma Amazon Echo'nun sanal tanıklık edeceğini düşünüyorlar.

Bates'in davasında polis, Amazon Echo'nun kendisinden bazı bilgileri aldıklarını söyledi. Bu şaşırtıcı, çünkü Echo'nun önemli miktarda veriyi depolayacak gerçek bir sabit diske sahip olmadığı düşünülüyordu. Yaşanan bu durum verilerin "acaba bulutta mı depolanıyor?" sorularına neden oldu. Üstelik Amazon'un iki kez verileri teslim etmeyi reddettiği, fakat James Bates'in temel hesap bilgilerini ve satın alma geçmişini polisle paylaştığı da ortaya çıktı.

Bakalım ilerleyen dönemlerde mahkeme salonlarında bu cihazların tanıklık ettiğini görecek miyiz? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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