Geçtiğimiz günlerde başlayan CIA açığı tartışmalarına, Amazon'un akıllı hoparlörü Echo da dahil oldu. Bir kullanıcının Echo'ya sorduğu CIA sorusuna aldığı cevap, bütün akıllı hoparlör kullananları şaşırttı.

Yayınlanan belgelerle birlikte birçok teknolojik cihazın ve yazılımın çeşitli açıklar barındırdığı ortaya çıkmıştı. Bu açıkları kullanan Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın gizli kalması gereken bilgi ve belgere ulaşabildiği açıklanmıştı. Belgelerin yayınlanmasının ardından birçok teknoloji devi, çeşitli güncellemelerle bu açıkları kapattıklarını söyleseler de birçok kullanıcı, belgelerde ismi geçen cihaz ve yazılımları kullanmaktan vazgeçmişlerdi.

#alexa #amazonecho #reddit Mustafa Gatollari (@mgatollari)'in paylaştığı bir gönderi ( 10 Mar 2017, 07:44 PST )

Tüm bu tartışmalara bir de Amazon Echo'nun ürküten cevabı eklendi. Sürekli açık kalarak, sizin verdiğiniz komutları dinleyen ve bu komutları uygulayan akıllı hoparlör sistemlerinden bir tanesi olan Echo'nun CIA sorusuna verdiği cevap, bir hayli yankı uyandırdı. Bir Echo kullanıcısı cihaza; "Alexa bana yalan söyler misin?" şeklinde bir şeklinde bir soru yöneletti. Echo da; "Ben her zaman doğruyu söylemeye çalışıyorum. Her zaman doğru değilim, ancak kasıtlı olarak sana ya da başkalarına yalan söylemem." şeklinde bir cevap verdi. Ardından "CIA nedir?" sorusuna "Birleşik Devletler Merkezi İstihbarah Teşkilatı - CIA" şeklinde cevap veren Echo'ya çok net bir soru daha geldi: "Alexa, CIA ile bağlantıda mısın?" Fakat Alexa bu soruya cevap vermedi. Nitekim Alexa, CIA ile bağlantıda olsa ve böyle bir soruya "hayır" şeklinde cevap vermeye programlansa, bunun yalan olduğunu bilmediğinden, ilk verdiği cevap da yok hükmünde olacaktı.

Fakat daha ilginç olanı bir başka kullanıcının yayınladığı video ile ortaya çıktı. İlk videonun internette çok paylaşılmasının ardından Amazon, bir güncelleme yayınladı ve Echo'nun soruya cevap vermesini sağladı. Yapılan güncelleme ile Echo "CIA ile bağlantılı mısın?" sorusuna cihaz, "Hayır! ben Amazon için çalışıyorum." diye cevap vermeye başladı.

Her ne kadar çoğumuzun evinde suç teşkil edecek konuşmalar yapılmasa da böylesine bir cihazın sürekli açık kalmasından dolayı, güvenlik ihlali yapılabileceği düşünceleri artmaya başladı. Amazon Echo'nun güvenli olduğunu ve herhangi bir konuşmayı kayıt altına almadığını söylese de artık kullanıcıların için bir şüphe düşmüş oldu.

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