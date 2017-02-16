Amazon ve Google Akıllı Hoparlörlerini Akıllı Telefonlarla Bütünleştirmeyi Düşünüyorlar

Yapay Zeka tabanlı çalışan hoparlörlere sahip olan Google ve Amazon bu cihazlarını bir akıllı telefonla yer değiştirebilecek potansiyele çevirmeyi düşünüyorlar.

Google Home ve Amazon Echo akıllı hoparlörlerinin akıllı telefonlarla bütünleşerek gelen telefon çağrılarını da kontrol edebilmesi her iki şirketin de gündeminde. Hoparlörler bu sene içerisinde bu özeliğe kavuşturulacak. Bu akıllı cihazlar, normal şartlarda yapay zekayla çalışarak bir sanal asistan gibi işlevleri yerine getiriyorlar. Bu güncelleme gerçekleştirdiğinde artık bir telesekreter gibi görev de yapabilecekler.

Google ve Amazon teorik olarak cihazları bu şekilde düzenlemeye hazır olduklarını ancak "kişisel güvenlik" gibi önemli detaylar üzerinde çalıştıklarını belirttiler.

Kendi telefon numaralarına ve SIM kartlara sahip olmaları düşünülen iki cihazın çağrı yönlendirme ve uzaktan cevap verebilme özelliklerine kavuşmaları, bu senenin sonlarına doğru gerçekleşebilir. Hoparlörlerin SIM taşımayacak olan modelleri, doğrudan kullanıcıların akıllı telefonlarıyla bütünleşerek aynı işlevleri görebilmeleri de seçenekler arasında olacak.

Bu arada Apple severler üzülmesin. Çünkü Apple'da Amazon Echo ve Google Home ile rekabete girecek bir hoparlör seti üzerinde bir süredir çalışıyor. Telefonlarla bütünleşeceği söylenen iki hoparlörün bu yeni gelecek özelliği büyük olasılıkla Apple'ın tasarladığı yeni ürününde de olacak.

Google'ın Yeni Tanıttığı Sanal Asistan Google Home, Evimizi Yönetecek

Google Assistant ile Bütünleşik Google Home Nedir, Özellikleri ve Çıkış Tarihi