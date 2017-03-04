Amazon'un Kurucusu Ay'a Kargo Taşımak İstiyor

Amazon ve Blue Origin gibi iki büyük şirketin kurucusu Jeff Bezos, 2020 yılına kadar Ay'a insan ya da çeşitli malzeme taşımacılığına başlayacaklarını ve bunu da insansız araçlar ile yapacaklarını söyledi.

Eylül 2016'da yaptığı sunumla Mars'ı kolonileştirmek için harekete geçeceklerini açıklayan Elon Musk, bir anda dünyanın gündemine oturmuştu. Bu açıklamasının ardından geçtiğimiz günlerde 2018 yılının sonlarına doğru, Ay'a iki insanı götürebilecek konuma geleceklerini söyleyen Musk, yine heyecan yaratmayı başarmıştı. Tüm bu açıklamaların ardından iddialı bir söylem de Jeff Bezos'dan geldi.

WaPo isimli yayın organı, daha önce yedi sayfalık bir belgeye ulaşmış ve Bezos'un Ay'a kargo taşımak için gerekli izinleri ve teşviki almaya çalıştığını ortaya koymuştu. Bu yedi sayfalık metinde, Jeff Bezos kendi kurduğu uzay ve havacılık şirketi Blue Origin için NASA'dan destek almaya çalışıyordu. Blue Origin ile birlikte geliştirdikleri sistemlerin "hidrolik hidrojen uzmanlığımız ve hassas dikey iniş deneyimimiz, ay kara taşımacılığı görevine en hızlı yolu sunar" iddiasını ortaya çıkardığını söyleyen Bezos, "bu görev için heyecanlıyım ve NASA'nın yanı sıra kendi paramı ortaya koymaya da hazırım." demişti.

NASA'nın izni ve tecrübesi olmadan böylesine bir görevin gerçekleşemeyeceğini de söyleyen Jeff Bezos, bütün bu isteklerini gerçekleştirirse, 2020 yılında Ay'a kargo taşımaya başlayabileceklerini de söyledi.

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