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Amazon'un Nintendo Switch Stokları Erken Bitince Kullanıcılar İsyan Etti!

Nintendo Switch

Dünyaca ünlü internetten alışveriş yapma mağazası Amazon, büyük ilgi duyulan Nintendo Switch isimli oyun konsolunu ön siparişe açtı ve başına büyük bir dert aldı.

Bildiğiniz üzere birçok elektronik eşya yoğun ilgiden dolayı piyasaya çıkmadan önce ön siparişe açılıyor. Nintendo'nun yeni oyun konsolu Switch'de de ön sipariş stratejisi uygulandı. Sınırlı sayıda üretilecek olan Nintendo Switch'in ön siparişlerini almaya başlayan internet devi Amazon, ön sipariş süresi bitene kadar oldukça mutluydu. Fakat ön sipariş süresinin bitmesi ve stokların yetersiz kalmasından sonra kullanıcılar Amazon'a resmen savaş ilan ettiler.

Amazon

Amazon’dan ön sipariş ile Nintendo Switch alan kullanıcılar, teslimat tarihinin gelmesiyle birlikte ürünlerine ulaşmaya çalıştılar. Fakat siparişlerinin gönderilmediğini öğrenen kullanıcılar Amazon'dan destek istediler. Bu şekilde binlerce kullanıcıdan şikayet alan Amazon, bu konuyla ilgili toplu bir açıklama yaparak kullanıcıların sinirlerini almak istedi.

Amazon, Nintendo şirketinden ön siparişler alınarak belirlenen miktarda ürün istediklerini fakat bu ürünlerin gönderilmediğini söyledi. Amazon yetkilileri de Nintendo'nun üretimi yetiştirememesinden dolayı şikayetçi. Nintendo’nun sadece belirli sayıda ürün gönderdiğini ve gönderilen ürünleri de hemen kargoladıklarını açıklayan yetkililer, olayı çözmek için yoğun mesai harcıyor. Son olarak kullanıcılarından özür dileyen Amazon, durumu düzeltmek için ürünü gelmeyen tüm kullanıcılara 50 dolarlık hediye çeki vereceğini söyledi.

Nintendo Switch

Bir an önce Nintendo Switch'i satın alıp kullanmak isteyen kullanıcılar ise hayal kırıklığına uğradı. Ön sipariş mağduru olan binlerce kullanıcı, hala neden Nintendo ile stok konusunda anlaşma yapılmadan ön sipariş alındığını merak ediyor.

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Amazon Android
Amazon Android Android için Amazon Alışveriş Uygulaması

İndir133 MB
Amazon iOS
Amazon iOS iPhone ve iPad için Amazon Alışveriş Uygulaması

Nintendo Switch 40 Milyon Satabilir

Nintendo Switch Mağazası Tanıtıldı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 05.03.2017

Amazon'un Nintendo Switch Stokları Erken Bitince Kullanıcılar İsyan Etti! İçin Yorum Yaz

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