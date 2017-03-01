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Amazon'un Sanal Asistanı Alexa'nın Ticari Sürümü Geliştiriliyor

Amazon Sanal Asistanı Alexa

Amazon'un sanal asistanı Alexa, geliştirilen Echo gibi ürünlerde (yukarıda gördüğünüz) kullanılıyor. İlerleyen günlerde daha fazla akıllı telefonla birleşmesini düşündüğümüz sanal asistan, yakın zamanda tüketici odaklı da kullanılabilir. Sektörde çıkan haberlere göre, Alexa'nın işletmeler için tasarlanmış ticari bir sürümünün de çok kısa zamanda geleceği iddia ediliyor.

Alexa'nın ticari sürümünün, potansiyel olarak müşteri hizmetleri verme amacıyla kullanılabileceği ifade ediliyor. Bu amaçla geliştirildiği söylenen sanal asistanın pizza siparişi veya Uber gibi hizmetlerin kullanımında iş yapacağı düşünülüyor. The Information'ın haberine göre insanlar, soru sormak veya talep etmek yerine, Alexa'yı kullanarak telefon görüşmelerini ve hatta yazılı mesajlarını bile yapabilecekler. 

Şu anda müşteri hizmetlerinin çoğunluğu ya bir chatbot ya da birebir insanla veriliyor. İlerleyen dönemlerde ne olur bilmiyoruz, ancak Alexa gibi bir asistan kullanımı daha etkileşimli bir deneyim sağlayabilir. Bu yeni yazılıma "Lily" kod adının verileceğini de söylemeden geçmeyelim.

Alexa'nın ticari sürümünün bu ayın ortasında duyurulması bekleniyor. Müşteri hizmetleri söz konusu olduğunda bir insanın sanal asistandan daha fazla yardımcı olacağını düşünsekte, Amazon'un ortaya çıkaracağı ürünü oldukça merak ediyoruz. Sizce Alexa'nın ticari sürümü başarılı olur mu?

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Amazon Android
Amazon Android Android için Amazon Alışveriş Uygulaması

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Amazon iOS iPhone ve iPad için Amazon Alışveriş Uygulaması

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Yazar: - 01.03.2017

Amazon'un Sanal Asistanı Alexa'nın Ticari Sürümü Geliştiriliyor İçin Yorum Yaz

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