AMD Clean Uninstall Utility, AMD ekran kartına sahip olan kullanıcılar için ekran kartı ve ses sürücüsü kaldırma aracı. Bilindik, klasik yöntemle kaldırılamayan yüklü AMD Catalyst sürücülerin yanı sıra AMD yazılım bileşenlerini tamamen sistemden kaldırabiliyor.

AMD ekran ve ses sürücülerinin önceki tüm sürümleriyle birlikte AMD yazılımlarının tümüne ait sistem dosyalarını kayıt girdileri dahil güvenli, hızlı ve de kolay yoldan kaldırma imkanı veren AMD Clean Uninstall Utility, Windows Denetim Masası’nın Programlar ve Özellikler seçeneği kullanılarak normal şekilde kaldırma prosedürü işe yaramadığında tavsiye ediliyor, ediyoruz.

AMD Catalyst Kaldırma:

AMD masaüstü, AMD profesyonel, AMD APU ve AMD dahili ekran kartlarını destekleyen program, her seviye kullanıcıya yönelik hazırlanmış. Sadece 5 adımda AMD sürücü ve programlarını kaldırma işlemini tamamlayabiliyorsunuz: