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AMD Clean Uninstall Utility
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AMD Clean Uninstall Utility

AMD Clean Uninstall Utility İndir Hemen İndir

6 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
AMD Clean Uninstall Utility
AMD Clean Uninstall Utility
AMD Clean Uninstall Utility
AMD Clean Uninstall Utility

AMD ekran ve ses sürücülerinin yanında AMD yazılım bileşenlerini kaldırır.

Erkan Calp Son güncelleme 47 dakika önce

AMD Clean Uninstall Utility, AMD ekran kartına sahip olan kullanıcılar için ekran kartı ve ses sürücüsü kaldırma aracı. Bilindik, klasik yöntemle kaldırılamayan yüklü AMD Catalyst sürücülerin yanı sıra AMD yazılım bileşenlerini tamamen sistemden kaldırabiliyor.

AMD ekran ve ses sürücülerinin önceki tüm sürümleriyle birlikte AMD yazılımlarının tümüne ait sistem dosyalarını kayıt girdileri dahil güvenli, hızlı ve de kolay yoldan kaldırma imkanı veren AMD Clean Uninstall Utility, Windows Denetim Masası’nın Programlar ve Özellikler seçeneği kullanılarak normal şekilde kaldırma prosedürü işe yaramadığında tavsiye ediliyor, ediyoruz.

AMD Catalyst Kaldırma:

AMD masaüstü, AMD profesyonel, AMD APU ve AMD dahili ekran kartlarını destekleyen program, her seviye kullanıcıya yönelik hazırlanmış. Sadece 5 adımda AMD sürücü ve programlarını kaldırma işlemini tamamlayabiliyorsunuz:

  • AMDCleanupUtility.exe dosyasına çift tıklıyorsunuz.
  • Tüm AMD sürücü ve uygulama bileşenlerinin kaldırılacağı uyarısına Tamam diyerek devam ediyorsunuz.
  • Sistem tepsisinde sürücülerin, uygulamaların ve araçların kaldırıldığını söyleyen bildirim çıkıyor.
  • Arka planda süren kaldırma işlemi tamamladığında uyarı penceresi çıkıyor. (View Report’a tıklayarak sistemden kaldırılan bileşenlerin bir listesini görebilirsiniz)
  • Kaldırma işleminin tamamlanması için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
AMD

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