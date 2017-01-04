AMD Clean Uninstall Utility
AMD ekran ve ses sürücülerinin yanında AMD yazılım bileşenlerini kaldırır.
AMD Clean Uninstall Utility, AMD ekran kartına sahip olan kullanıcılar için ekran kartı ve ses sürücüsü kaldırma aracı. Bilindik, klasik yöntemle kaldırılamayan yüklü AMD Catalyst sürücülerin yanı sıra AMD yazılım bileşenlerini tamamen sistemden kaldırabiliyor.
AMD ekran ve ses sürücülerinin önceki tüm sürümleriyle birlikte AMD yazılımlarının tümüne ait sistem dosyalarını kayıt girdileri dahil güvenli, hızlı ve de kolay yoldan kaldırma imkanı veren AMD Clean Uninstall Utility, Windows Denetim Masası’nın Programlar ve Özellikler seçeneği kullanılarak normal şekilde kaldırma prosedürü işe yaramadığında tavsiye ediliyor, ediyoruz.
AMD Catalyst Kaldırma:
AMD masaüstü, AMD profesyonel, AMD APU ve AMD dahili ekran kartlarını destekleyen program, her seviye kullanıcıya yönelik hazırlanmış. Sadece 5 adımda AMD sürücü ve programlarını kaldırma işlemini tamamlayabiliyorsunuz:
- AMDCleanupUtility.exe dosyasına çift tıklıyorsunuz.
- Tüm AMD sürücü ve uygulama bileşenlerinin kaldırılacağı uyarısına Tamam diyerek devam ediyorsunuz.
- Sistem tepsisinde sürücülerin, uygulamaların ve araçların kaldırıldığını söyleyen bildirim çıkıyor.
- Arka planda süren kaldırma işlemi tamamladığında uyarı penceresi çıkıyor. (View Report’a tıklayarak sistemden kaldırılan bileşenlerin bir listesini görebilirsiniz)
- Kaldırma işleminin tamamlanması için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Win10/Win8.1
- Üretici:
- AMD
Donanım Araçları ve Sürücüler Popülerleri
- DriverPack Solution LiteWindows İçin Sürücü Bulma ve Güncelleme Programı
- GPU-ZEkran Kartı Bilgisi Gösteren Program
- MSI AfterburnerMSI Ekran Kartı Performans Arttırma Uygulaması
- NVIDIA PhysXNVIDIA PhysX
- F.luxGün Işığına Göre Otomatik Monitör Ayarlama Aracı
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- TubidyMüzik Dinleme
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı