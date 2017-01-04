AMD, FreeSync 2 Teknolojisini Duyurdu

Dünyanın en büyük grafik çipi ve işlemci üreticilerinden olan AMD yeni nesil monitörlerde kullanılabilecek FreeSync 2 teknolojisini duyurdu. Bilindiği üzere AMD, yüksek kare hızlarında oyun oynarken monitöre verilen görüntüde yaşanan yırtılma ve deformasyon problemlerini çözebilmek için AMD FreeSync teknolojisini geliştirmişti. Aslında V-Sync ayarını oyunlarda aktifleştirerek bu problemi ortadan kaldırabiliyorduk; fakat V-Sync saniyedeki kare hızınızı 60 FPS'ye sabitliyordu. AMD FreeSync ise görüntüde deformasyon ve yırtılma sorunu olmadan 60 FPS'in üzerine çıkmamızı mümkün kılıyordu.

AMD'nin yeni tanıttığı 2. nesil FreeSync teknolojisi ise ilk nesil FreeSync teknolojisinin sunduğu yüksek kare hızında yırtılma ve deformasyon olmayan görüntü tecrübesini HDR teknolojisiyle buluşturuyor. AMD'nin böyle bir teknoloji geliştirmesinin sebebi ise HDR'yi oyunlarda yaygınlaştırabilmek.

Belli televizyonlarda yeni yeni kullanılmaya başlanan, PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro ile de gündeme gelen HDR teknolojisi temel olarak ekranda daha doğal renkler elde etmenizi sağlıyor. Fakat bu teknoloji mevcut haliyle görüntü oluşturma esnasında gecikme yaşanmasını sağlıyor. FreeSync 2 teknolojisi, HDR için ihtiyaç duyulan ve işlemci üzerinde toplanan iş yükünü AMD'nin Radeon ekran kartlarındaki grafik işlemcilere taşıyarak bu gecikmeyi düşürüyor ve kabul edilebilir seviyelere indiriyor. Bu sayede yüksek kare hızında oyun oynarken, daha doğal renklere sahip olan ve deforme olmayan bir görüntü elde edebiliyorsunuz.

AMD'nin Polaris mimarisine sahip Radeon RX serisi ekran kartları ve diğer FreeSync uyumlu ekran kartı modelleri FreeSync 2 teknolojisini destekleyecekler. FreeSync 2'yi destekleyen monitörleri ise bu sene içerisinde görmeye başlayacağız. Anlaşılan o ki FreeSync 2 ile birlikte HDR teknolojisi bilgisayarlarda da yaygınlaşacak.

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