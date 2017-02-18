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'AMD mi NVIDIA mı?' Kavgası Kanlı Bitti

nvidia amd kavgası

Rusya'da NVIDIA mı AMD mi kavgası kanlı bitti. 31 yaşındaki NVIDIA hayranı Alexander Trofimov (solda), AMD hayranı 37 yaşındaki arkadaşı Yevgeny Lyulin'i (sağda) öldürmekten dokuz buçuk yıl ceza aldı.

Yüksek alkolün de tetiklediği olay 16 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşti. Trofimov, arkadaşı ve daha sonra katili olacağı Lyulin'i ziyarete gitmişti. İkili daha önce birlikte yaptıkları işler aracılığıyla tanışmışlardı ve arkadaşlıkları da yine profesyonelce devam ediyordu. Ziyaretin gerçekleştiği gece Trofimov ve Lyulin arasında hagni ekran kartı üreticisinin daha iyi olduğuna dair bir tartışma başladı. Lyulin, AMD'nin ürettiği ekran kartlarının grafik işleriyle uğraşan profesyoneller için daha sonuçlar verdiğini savunmaya söyledi. Trofimov ise bunu kabul etmeyerek, NVIDIA'nın gerçek bir ekran kartı olduğunu iddia etti.

Tartışmanın gittikçe alevlenmesinin ardından Trofimov, iki bıçak darbesiyle yaraladığı arkadaşının başına da sert biçimle iki kere daha vurdu. Bilinci kaybeden Lyulin, darbeden sonra 11 bıçak darbesiyle daha karşılaştı. Bununla da yetinmeyen Trofimov, arkadaşının cansız bedenini yakarak, arkasındaki delilleri de karartmaya çalıştı. 

Saransk, Rusya'da gerçekleşen bu canice olayın ardından Alexander Trofimov, arkasındaki delilleri yok etmeye çalışsa da yakalandı ve hakim karşısına çıkarıldı. Kısa süren mahkemenin ardından katilin 9.5 yıl cezaya çarptırılmasına karar verildi.

John Carmack: Nvidia AMD'den Üstün

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Yazar: - 18.02.2017

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