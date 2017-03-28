AMD, Oyuncular için 16 Çekirdekli Ryzen İşlemci Satışa Sunabilir

Hatırlancağı üzere AMD, geçtiğimiz aylarda Zen mimarisine sahip yeni Ryzen işlemcilerini tanıtmıştı. Bu ayın başında da AMD Ryzen işlemci modelleri ülkemiz de dahil olmak üzere dünya çapında satışa sunulmuştu. AMD Ryzen işlemcilerin 7 serisi massaüstü bilgisayarlar için en yüksek performansı sunan işlemciler olarak tanıtılmıştı. Bu işlemcilerin amiral gemisi olan Ryzen 7 1800X 8 çekirdek sayısına ve 16 thread saysıına sahipti. Benchmark sonuçları ve oyun performansı bir hayli iyi olan Ryzen 7 1800X, AMD'nin uzun süredir Intel'in tekeline bıraktığı üst segmenti başarılı bir şekilde doldurmuş ve piyasda rekabet yaratarak oyuncuların ve donanım meraklılarının beğenisini kazanmıştı.

Teknoloji dünyasına yeni yayılmaya başlayan söylentiler ise AMD Ryzen işlemcilerin yeni bir modelinin satışa sunulabileceğini iddia ediyor. İddialara göre bu işlemci Ryzen 7 1800X'i geride bırakabilen bir performansa sahip olacak. Söylentilerde yer alan 16 çekirdekli işlemci 32 thread sayısıyla sunucular ve iş istasyonları için geliştirilen işlemcilerle boy ölçüşebiliyor.

AMD'nin üzerinde çalıştığı iddia edilen 16 çekirdekli yeni Ryzen işlemcinin çekirdek hızı hakkında 2 farklı bilgi bulunmakta. İlk ortaya çıkan bilgilere göre bu işlemcinin çekirdek hızı 2.4 GHz olacak, yük altında bu hız 2.8 GHz'e çıkacaktı. Açıkçası bu frekans aralığı günümüz işlemcileri için biraz düşük kalmaktaydı. Yeni ortaya çıkan söylentiler ise daha mantıklı görünüyor. Son söylentilerde 16 çekirdekli Ryzen işlemcinin 3.4 GHz varsayılan çekirdek hızına, yük altında ise 3.6 GHz çekirdek hızına sahip olduğu bilgisi paylaşılıyor.

Yeni işlemciyle birlikte AMD'nin X399 yongasetine ve 4 kanallı DD4 bellek desteğine sahip anakartları tanıtacağı da söylentiler arasında yer almakta. AMD, bu söylentiler hakkında henüz resmi bir açıklama yapmış değil, gelişmeleri takip ediyor ve sizlerle paylaşıyor olacağız.

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