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AMD Ryzen 5 İşlemci Fiyatları, Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

AMD Ryzen 5 İşlemci Fiyatları, Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

AMD özellikle ülkemizde oyuncuların favorisi olacak Ryzen 5 işlemci ailesini resmi olarak tanıttı. Tanıtımda Ryzen 5 çıkış tarihi, Ryzen 5 fiyatları ve Ryzen 5 özellikleri de duyuruldu. Hatırlanacağı üzere birkaç hafta önce Ryzen 7 işlemciler duyurulmuştu. Bu üst segment işlemciler 8 çekirdekliydiler, buna bağlı olarak da fiyatları ortalamanın biraz üzerindeydi. Ryzen 5 işlemciler ise daha makul fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Fiyat/performans oranının yüksek olduğu Ryzen 5 işlemciler Intel'in i5 işlemcilerinin karşısında konumlandırılmakta.

Ryzen 5 işlemcilerin i5 işlemcilerden farkı ise bütün modellere hızaştırma yapabilecek olmamız. Ayrıca bütün Ryzen 5 işlemciler multithread özelliğine de sahip. Yani her işlemci çekirdeği sanal olarak 2 çekirdekmiş gibi çalışabiliyor ve 2 farklı işlem komutunu işleyebiliyor. i5 işlemcilerde ise multithread ya da Intel'in verdiği isimle Hyperthread özelliği bulunmuyor.

Toplamda 4 farklı Ryzen 5 işlemci modeli bulunuyor, bu işlemcilerden 2 tanesi 6 çekirdek, diğer ikisi ise 4 çekirdekli. Bu modellerin teknik özellikleri ve fiyatları şu şekilde:

İşlemci Modeli Çekirdek/Thread Sayısı Çalışma Frekansı Yük Altında Çalışma Frekansı L3 Önbellek Güç Tüketimi (TDP) Fiyat
Ryzen 5 1600X 6/12 3.6 GHz 4.0 GHz 16 MB 95 W 249 $
Ryzen 5 1600 6/12 3.2 GHz 3.6 GHz 16 MB 65 W 219 $
Ryzen 5 1500X 4/8 3.5 GHz 3.7 GHz 16 MB 65 W 189 $
Ryzen 5 1400 4/8 3.2 GHz 3.4 GHz 8 MB 65 W 169 $

Bu işlemcilerden özellikle Ryzen 5 1600X can yakacak gibi görünüyor. Bu işlemci temel olarak AMD'nin masaüstü işlemcilerinin amiral gemisi olan Ryzen 7 1800X ile aynı özelliklere sahip. 2 işlemci aynı çalışma frekansına sahip. L3 önbellek miktarı da aynı. Değişen tek şey Ryzen 5 1600X'in 8 çekirdek yerine 6 çekirdeğe sahip olması. Buna rağmen Ryzen 5 1600X'in satış fiyatı Ryzen 7 1800X'in yarısı kadar. Bu da bu işlemcinin oyuncular için oldukça mantıklı ve ekonomik bir çözüm olmasını sağlıyor.

AMD Ryzen 5 İşlemci Fiyatları, Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Ryzen 5 işlemcilerden Ryzen 5 1600 ve Ryzen 5 1500X modellerinin kutusu içinden AMD'nin Wraith Spire soğutucusu çıkacak. Ryzen 1400 ise Wraith Stealth işlemci soğutucusu ile birlikte gelecek. Ryzen 5 1600X'te ise soğutucuya yer verilmiyor. Bu işlemcinin oyuncuların gözdesi olacağı ve üzerinde hızaştırma yapılacağı hesaplanarak soğutucu tercihi kullanıcılara bırakılıyor.

Ryzen 5 işlemcilerin çıkış tarihi ise 11 Nisan olacak. AMD'nin önümüzdeki günlerde daha da ekonomik Ryzen 3 işlemci ailesini tanıtması bekleniyor.

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Yazar: - 16.03.2017

AMD Ryzen 5 İşlemci Fiyatları, Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu İçin Yorum Yaz

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