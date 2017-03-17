AMD Ryzen 5 İşlemcilerin Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu
Ülkemizde oyuncuların favorisi olacak Ryzen 5 1600X işlemcinin de yer aldığı AMD Ryzen 5 işlemci ailesi dün resmi olarak tanıtılmıştı. AMD, Ryzen 5 işlemcilerin teknik detaylarını ve yurt dışı satış fiyatları ile çıkış tarihlerini de duyurmuştu. Şimdi ise Ryzen 5 Türkiye fiyatları ve Ryzen 5 Türkiye çıkış tarihi duyuruldu. Paylaşılan bilgilere göre Ryzen 5 işlemciler, dünya ile aynı anda Türkiye'de de satışa çıkacak. Ryzen 5 işlemcilerin uluslararası çıkış tarihi ise 11 Nisan 2017 tarihi.
AMD Ryzen 5 işlemcilerin 4 modeli piyasaya sürülüyor. Bu modellerin hepsi multithread özelliğine sahip. Ayrıca bütün Ryzen 5 işlemcilerin işlemci çarpanları açık, yani bu işlemciler üzerinde hızaştırma yapabiliyorsunuz. Ryzen 5 işlemci modellerinin 2 tanesi 6 çekirdeğe ve 12 thread sayısına sahip, diğer iki model ise 4 çekirdeğe ve 8 thread sayısına sahip. Yeni Ryzen 5 işlemcilerin model adları, çalışma hızları, diğer teknik detayları ve Türkiye satış fiyatları şu şekilde:
|İşlemci Modeli
|Çekirdek/Thread Sayısı
|Çalışma Frekansı
|Yük Altında Çalışma Frekansı
|L3 Önbellek
|Güç Tüketimi (TDP)
|Soğutucu
|Tavsiye Edilen Türkiye Satış Fiyatı + KDV
|Ryzen 5 1600X
|6/12
|3.6 GHz
|4.0 GHz
|16 MB
|95 W
|Yok
|265 $
|Ryzen 5 1600
|6/12
|3.2 GHz
|3.6 GHz
|16 MB
|65 W
|Wraith Spire
|229 $
|Ryzen 5 1500X
|4/8
|3.5 GHz
|3.7 GHz
|16 MB
|65 W
|Wraith Spire
|199 $
|Ryzen 5 1400
|4/8
|3.2 GHz
|3.4 GHz
|8 MB
|65 W
|Wraith Stealth
|179 $
Ryzen 5 işlemcilerin yurt dışı satış fiyatlarını bu yazımızda listelemiştik, Türkiye fiyatlarıyla karşılaştırma yapmak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz:
AMD Ryzen 5 İşlemci Fiyatları, Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu