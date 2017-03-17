AMD Ryzen 5 İşlemcilerin Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Ülkemizde oyuncuların favorisi olacak Ryzen 5 1600X işlemcinin de yer aldığı AMD Ryzen 5 işlemci ailesi dün resmi olarak tanıtılmıştı. AMD, Ryzen 5 işlemcilerin teknik detaylarını ve yurt dışı satış fiyatları ile çıkış tarihlerini de duyurmuştu. Şimdi ise Ryzen 5 Türkiye fiyatları ve Ryzen 5 Türkiye çıkış tarihi duyuruldu. Paylaşılan bilgilere göre Ryzen 5 işlemciler, dünya ile aynı anda Türkiye'de de satışa çıkacak. Ryzen 5 işlemcilerin uluslararası çıkış tarihi ise 11 Nisan 2017 tarihi.

AMD Ryzen 5 işlemcilerin 4 modeli piyasaya sürülüyor. Bu modellerin hepsi multithread özelliğine sahip. Ayrıca bütün Ryzen 5 işlemcilerin işlemci çarpanları açık, yani bu işlemciler üzerinde hızaştırma yapabiliyorsunuz. Ryzen 5 işlemci modellerinin 2 tanesi 6 çekirdeğe ve 12 thread sayısına sahip, diğer iki model ise 4 çekirdeğe ve 8 thread sayısına sahip. Yeni Ryzen 5 işlemcilerin model adları, çalışma hızları, diğer teknik detayları ve Türkiye satış fiyatları şu şekilde:

İşlemci Modeli Çekirdek/Thread Sayısı Çalışma Frekansı Yük Altında Çalışma Frekansı L3 Önbellek Güç Tüketimi (TDP) Soğutucu Tavsiye Edilen Türkiye Satış Fiyatı + KDV

Ryzen 5 1600X 6/12 3.6 GHz 4.0 GHz 16 MB 95 W Yok 265 $ Ryzen 5 1600 6/12 3.2 GHz 3.6 GHz 16 MB 65 W Wraith Spire 229 $ Ryzen 5 1500X 4/8 3.5 GHz 3.7 GHz 16 MB 65 W Wraith Spire 199 $ Ryzen 5 1400 4/8 3.2 GHz 3.4 GHz 8 MB 65 W Wraith Stealth 179 $

Ryzen 5 işlemcilerin yurt dışı satış fiyatlarını bu yazımızda listelemiştik, Türkiye fiyatlarıyla karşılaştırma yapmak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz:

AMD Ryzen 5 İşlemci Fiyatları, Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu