AMD Ryzen 7 1800X ile Benchmark Rekoru Kırıldı

AMD'nin geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıttığı ve detaylarını paylaştığı AMD Ryzen işlemciler henüz piyasaya çıkmadı; fakat bu işlemcilerin benchmark sonuçları paylaşılmaya başlandı. Hatırlanacağı üzere Ryzen işlemci ailesinin masaüstü kolunda amiral gemisi konumunda Ryzen 7 1800 X yer alıyordu. 8 çekirdeğe ve 16 thread sayısına sahip bu işlemci Intel'in binlerce dolarlık pahalı işlemcilerinin karşısına 500 $ civarındaki bir fiyatla konumlandırılmaktaydı. AMD'nin düzenlediği etkinliklerde belli uygulama ve oyunlarda yapılan benchmark testlerinde Ryzen 7 1800 X'in Intel'in bu pahalı işlemcilerini geride bıraktığını görebiliyorduk. Fakat bağımsız kullanıcı testlerinde durumun ne olacağı merak ediliyordu.

2 Mart tarihinde resmi olarak satışa sunulacak Ryzen 7 1800X henüz piyasaya çıkmadan Cinebench R15 benchmark yazılımı üzrinde yapılan testleri internete düştü. Bu testlerde Ryzen 7 1800X'in 5201.07 MHz, yani 5.2 GHz hızda çalıştığı ve 2449 banchmark puanı elde ettiği görülüyor. Daha önceden aynı işlemci ile aynı program program üzernde 2410 puan elde edilmişti. Test sonuçlarının ekran görüntüsü de paylaşılıyor:

Test sırasında overclock yapılan Ryzen 7 1800X işlemciyi soğutmak için sıvı nitrojen kullanıldığı belirtiliyor. İşlemci çekirdek voltajının 1.875V yapıldığı, bus speedin 137.78 MHz olarak belirlendiği ve işlemci çarpanının 37.75X olarak tercih edildiği görülmekte.

Ryzen 7 1800X'in varsayılan çalışma hızı 3.6 GHz. Bu hız yük altında 4.0 GHz'e çıkmakta. 4 GHz'den 5.2 GHz'e çıkmak büyük bir sıçrama olsa da Intel'in i7 7700K işlemcisinde 7 GHz'in üzerine çıkıldığını görmüştük. Bu rekor denemesinde sıvı nitrojen yerine sıvı helyum kullanıldığını belirtmekte fayda var:

i7 7700K İşlemci ve Sıvı Helyum ile 7.2 GHz'e Çıktılar!

AMD Ryzen Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu!