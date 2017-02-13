?     Geri Bildirim
TamindirHaberDonanımAMD Ryzen İşlemciler Windows 7'yi Desteklemeyecek

AMD Ryzen İşlemciler Windows 7'yi Desteklemeyecek

AMD Ryzen İşlemciler Windows 7'yi Desteklemeyecek

AMD'nin kısa bir süre içinde raflarda yer alacak yeni işlemcilerinin Windows 7'yi desteklemeyeceği AMD tarafından doğrulandı. Hatırlanacağı üzere AMD geçtiğimiz sene AMD Zen mimarisini duyurmuş ve bu mimariyi kullanacak ilk masaüstü işlemcilerin Summit Ridge kod adına sahip olacağını açıklamıştı. Birkaç ay önce de Summit Ridge işlemcilerin resmi adlarının AMD Ryzen olacağı bilgisi verilmişti. Ryzen işlemciler ile ilgili olarak çeşitli bilgiler paylaşılmıştı; bu bilgilerden en önemlisi ise yeni işlemcilerin tamamen yeni AM4 alt yapısına sahip olmalarıydı. Yani AMD Ryzen işlemcileri kullanabilmek için AM4 yapısına sahip bir anakart da almamız gerekecek. Bu anakartların bütün özelliklerini açacak sürücülerin Windows 7 için yayınlanması mümkün olmayabilir.

AMD, Ryzen işlemcileri için destek ve sürücülerin sadece Windows 10 işletim sistemi için sunulacağını, Windows 7 için herhangi bir sürücü yayınlanmayacağını duyurdu. Eğer Ryzen işlemcilerle birlikte kendinize yeni bir sistem toplamak istiyorsanız Windows 10'a geçiş yapmanız en mantıklı çözüm olacak. AMD, bu kararını kullanıcılara en yüksek performansı sunabilme sebebine bağlıyor.

AMD Ryzen işlemcilerin Windows 7'yi desteklemiyor olması bu işlemcileri Windows 7 üzerinde kesinlikle kullanamayacağınız anlamına gelmiyor. Ryzen işlemcinizle Windows 7 sisteminizi açmanız ve çalıştırmanız mümkün olabilir; fakat en yüksek performansı yakalayamayabilir ya da çeşitli hatalarla karşılaşabilirsiniz. Bu hataların düzeltilebilmesi için AMD'nin herhangi bir yama veya çözüm üretmeyeceğini bilmenizde fayda var.

Bilindiği üzere Intel'in Kaby Lake işlemcileri de Ryzen işlemciler gibi sadece Windows 10 üzerinde destekleniyor.

AMD Zen İşlemciler Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

AMD Ryzen ve Vega Çıkış Tarihi Belli Oldu!

AMD Radeon VEGA Duyuruldu, Bilmeniz Gereken Her Şey Burada

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 13.02.2017

AMD Ryzen İşlemciler Windows 7'yi Desteklemeyecek İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Büyük Ekranlı Samsung Galaxy S8'in Logosu Sızdırıldı Büyük Ekranlı Samsung Galaxy S8'in Logosu Sızdırıldı Samsung Galaxy S8 ile ilgili bu aralar sızdırılan bilgiler bizim için çok değerli. Çünkü bu bilgiler, telefonun nasıl olacağına dair temel…
Google Assistant Çok Yakında Tüm Android Cihazlara Gelebilir Google Assistant Çok Yakında Tüm Android Cihazlara GelebilirŞimdilik Google Pixel telefonlarda denenebilen Google Assistant yani sanal asistan yapay zekası, alfa ve beta deneme sürelerinin ardından Google'ın… LG G6 Tanıtılmasına 2 Hafta Kala İşlemci Konusunda Fikrini Değiştirdi LG G6 Tanıtılmasına 2 Hafta Kala İşlemci Konusunda Fikrini DeğiştirdiTanıtılmasına 2 hafta kala LG, Yeni telefonu LG G6 hakkında stratejik bir karar alarak telefonların işlemcisinin Qualcomm Snapdragon 835 olmayacağını…
Nokia 3310'un Gerçek Bir Tank Olduğunu Yeniden Hatırlayalım Ghost Recon Wildlands Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

DONANIM HABERLERİ

Tamindir E-Bülten