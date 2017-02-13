AMD Ryzen İşlemciler Windows 7'yi Desteklemeyecek

AMD'nin kısa bir süre içinde raflarda yer alacak yeni işlemcilerinin Windows 7'yi desteklemeyeceği AMD tarafından doğrulandı. Hatırlanacağı üzere AMD geçtiğimiz sene AMD Zen mimarisini duyurmuş ve bu mimariyi kullanacak ilk masaüstü işlemcilerin Summit Ridge kod adına sahip olacağını açıklamıştı. Birkaç ay önce de Summit Ridge işlemcilerin resmi adlarının AMD Ryzen olacağı bilgisi verilmişti. Ryzen işlemciler ile ilgili olarak çeşitli bilgiler paylaşılmıştı; bu bilgilerden en önemlisi ise yeni işlemcilerin tamamen yeni AM4 alt yapısına sahip olmalarıydı. Yani AMD Ryzen işlemcileri kullanabilmek için AM4 yapısına sahip bir anakart da almamız gerekecek. Bu anakartların bütün özelliklerini açacak sürücülerin Windows 7 için yayınlanması mümkün olmayabilir.

AMD, Ryzen işlemcileri için destek ve sürücülerin sadece Windows 10 işletim sistemi için sunulacağını, Windows 7 için herhangi bir sürücü yayınlanmayacağını duyurdu. Eğer Ryzen işlemcilerle birlikte kendinize yeni bir sistem toplamak istiyorsanız Windows 10'a geçiş yapmanız en mantıklı çözüm olacak. AMD, bu kararını kullanıcılara en yüksek performansı sunabilme sebebine bağlıyor.

AMD Ryzen işlemcilerin Windows 7'yi desteklemiyor olması bu işlemcileri Windows 7 üzerinde kesinlikle kullanamayacağınız anlamına gelmiyor. Ryzen işlemcinizle Windows 7 sisteminizi açmanız ve çalıştırmanız mümkün olabilir; fakat en yüksek performansı yakalayamayabilir ya da çeşitli hatalarla karşılaşabilirsiniz. Bu hataların düzeltilebilmesi için AMD'nin herhangi bir yama veya çözüm üretmeyeceğini bilmenizde fayda var.

Bilindiği üzere Intel'in Kaby Lake işlemcileri de Ryzen işlemciler gibi sadece Windows 10 üzerinde destekleniyor.

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