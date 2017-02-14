AMD Ryzen İşlemcilerin Fiyatları ve Detayları Sızdırıldı

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz sene AMD Zen mimarisiyle tanışmıştık. AMD'nin bu yeni mimarisini kullanacak olan işlemcilerin çıkışına az bir süre kaldı. AMD Ryzen işlemcileri Mart ayından itibaren raflarda görebileceğiz. AMD, çıkışına kısıtlı süre kalan Ryzen işlemciler hakkında çok az bilgi paylaştı. Halen hangi Ryzen modellerinin piyasaya sürüleceğini, bu modellerin hangi hızlarda çalışacağını ve kaç çekirdeğe sahip olacaklarını bilmiyoruz. Bunun yanısıra AMD Ryzen işlemci fiyatları hakkında bilgi sahibi de değiliz. Fakat internete yeni sızdırılan bilgiler bütün bu konulara ışık tutuyor.

AMD tarafından henüz onaylanmayan bu sızdırılmış bilgilerde Ryzen işlemci modellerinin adlarını, çekirdek ve thread sayılarını, işlemci çarpanlarının açık olup olmadığını, ana hızlarını ve turbo hızlarını, L3 önbellek miktarlarını, güç tüketimlerini ve fiyatlarını görebiliyoruz. Ayrıca XFR - eXtended Frequency Range adlı 2. bir turbo kademesinin de adı geçiyor. Bu kademe Ryzen işlemcilerin özel soğutma sistemleriyle kullanıldıklarında mevcut turbo hızlarından da yüksek hız elde etmesini sağlıyor. XFR bir nevi overclock işleminin belli standartlara oturtulmuş hali olarak düşünülebilir. Tablo şu şekilde:

Model Çekirdek/Thread Sayısı Ana Hız Turbo Hız XFR L3 (MB) TDP (Watt) Fiyat ($) Ryzen 7 1800X 8/16 3.6 4.0 Var 16 95 499 Ryzen 7 1700X 8/16 3.4 3.8 Var 16 95 389 Ryzen 7 1700 8/16 3.0 3.7 Yok 16 95 319 Ryzen 5 1600X 6/12 3.3 3.7 Var 16 95 259 Ryzen 5 1500 6/12 3.2 3.5 Yok 16 65 229 Ryzen 5 1400X 4/8 3.5 3.9 Var 8 65 199 Ryzen 5 1300 4/8 3.2 3.5 Yok 8 65 175 Ryzen 3 1200X 4/4 3.4 3.8 Var 8 65 149 Ryzen 3 1100 4/4 3.2 3.5 Yok 8 65 129

AMD Ryzen ve Vega Çıkış Tarihi Belli Oldu!