AMD Ryzen Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu!

AMD'nin geçtiğimiz sene duyurduğu Zen işlemci mimarisini kullanacak masaüstü işlemciler olan Ryzen ailesi ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı. Bu detaylar Ryzen Türkiye fiyatı ve Ryzen Türkiye çıkış tarihi ile ilgili bilgileri kapsıyor. AMD ilk aşamada, daha önceden bilgileri sızdırılan Ryzen 7 işlemcileri piyasaya sürecek. Ryzen 7 1700, Ryzen 7 1700X ve Ryzen 7 1800X işlemcileri kapsayan bu aile AMD'nin en yüksek performans sunan masaüstü işlemcileri olacak ve 2 Mart tarihinde, yani çok kısa bir süre sonra raflardaki yerini alacak.

AMD, Ryzen 7 1700, Ryzen 7 1700X ve Ryzen 7 1800X işlemcilerin teknik detaylarını da paylaşmakta. Daha önceden bu işlemcilerin teknik detayları sızdırılmıştı. Bu sızdırılan bilgilerin AMD'nin paylaştığı bilgilerle aynı olduğunu görüyoruz. Model adları, çekirdek/thread sayıları, çalışma frekansları ve güç tüketim değerleri örtüşmekte. AMD'nin paylaştığı Ryzen 7 işlemcilerin teknik detayları şu şekilde:

Model Adı Varsayılan Hız (GHz) Yük Altında Çalışma Hızı (GHz) Güç Tüketimi (Watt) Soğutucu Ryzen 7 1800X 3.6 4.0 95 Yok Ryzen 7 1700X 3.4 3.8 95 Yok Ryzen 7 1700 3.0 3.7 65 Wraith Spire

AMD, Ryzen 7 1800X'in tavsiye edilen Türkiye fiyatını KDV hariç 529 $ olarak listeliyor. Ryzen 7 1700X'in tavsiye edilen satış fiyatı KDV hariç 419 $, Ryzen 7 1700'ün tavsiye edilen satış fiyatı KDV hariç 349 $ olacak. Bütün bu işlemciler 8 çekirdeğe ve 16 threade sahipler.

AMD, Ryzen 7 1800X'i Intel'in i7 6900K'sına rakip olacak şekilde konumlandırıyor. i7 6900K, Ryzen 7 1800X ile kıyaslandığında çok daha pahalı bir işlemci. Buna rağmen daha önceden AMD'nin yaptığı sunumda 4K çözünürlükte 2 işlemcinin yakın performans sergilediğini görmüştük. Bunun yanında Cinebench R15 ve Handbrake programlarında Ryzen 7 1800X, 6900K'yı geride bırakıyordu.

Ryzen 7 1700X, Intel i7 6800K'nın, Ryzen 7 1700 ise i7 7700K'nın rakibi olacaklar. Ryzen 7 işlemcilerden sadece Ryzen 7 1700, Wraith Spire adlı 32 desibel ses üreten soğutucuyla gelecek. Ryzen 7 1800X ve Ryzen 7 1700X işlemcileri alan kullanıcılar bir de AM4 soket yapısıyla uyumlu işlemci soğutucu almak zorunda kalacaklar.

Ryzen işlemciler AM4 soket yapısına geçecekleri için bu işlemcilerle birlikte yeni anakartlar almanız da gerekecek. Bu anakartlar da 2 Mart tarihinden itibaren temin edilebilecek ve X370 ve B350 modellerine sahip olacaklar.

AMD Ryzen İşlemcilerin Fiyatları ve Detayları Sızdırıldı