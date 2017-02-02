AMD Ryzen ve Vega Çıkış Tarihi Belli Oldu!

2017 yılında rakiplerine ter dökdürtecek gibi görünen AMD, geçtiğimiz aylarda tanıttığı AMD Ryzen işlemcilerinin ve AMD Vega ekran kartlarının ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında resmi bir açıklama yaptı. Hatırlanacağı üzere AMD'nin eski FX işlemci ailesi performans anlamında Intel işlemciler karşısında geride kalmaktaydı. Piyasaya sürülen AMD Radeon RX 480 ekran kartı ise üst segmentte varlık gösterememiş, Nvidia'nın GTX 1070 ve GTX 1080 ekran kartlarına rakip olamamıştı. İşte bu eksikliği gören AMD işlemci piyasasında ve ekran kartı piyasasında üst segmenti hedefleyen AMD Zen (masaüstü işlemciler sonradan Ryzen olarak adlandırıldı) ve AMD Vega mimarilerini duyurmuştu.

AMD Ryzen işlemciler tanıtılırken bu işlemci ailesinin amiral gemisi olan 3.6 GHz'lik 8 çekirdekli Ryzen işlemci Intel'in i7 6900K işlemcisi ile karşılaştırılmış ve tatmin edici bir performans sergilemişti. AMD, Vega ekran kartlarının ise Nvidia'nın GTX 1080 ekran kartına dişli bir rakip olacağını iddia ediyor.

AMD CEO'su Lisa Su verdiği son demeçte AMD Ryzen çıkış tarihi ve AMD Vega çıkış tarihi konusunda açıklama yaptı. Lisa Su'nun paylaştığı bilgilere göre AMD Ryzen işlemciler Mart ayının başında çıkış yapacak. AMD Vega ekran kartları için 2017'nin 2. çeyreğini beklememiz gerekecek.

Eğer AMD Ryzen işlemcilerin ve AMD Vega ekran kartlarının ne değişiklikler getireceğini merak ediyorsanız bu yazılarımıza göz atabilirsiniz:

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