AMD Vega Ekran Kartlarının Bellek Miktarları Belli Oldu

Hatırlanacağı üzere AMD, geçtiğimiz Ocak ayında yeni AMD Vega ekran kartlarını duyurmuştu. AMD, tıpkı işlemcilerde olduğu gibi uzun bir süredir üst segmenti boş bırakmış, Nvidia'nın bu segmentte tekel olmasına göz yummuştu. Şu an halen AMD'nin, Nvidia'nın GTX 1070 ve üst modellerine rakip olabilecek bir ekran kartı modeli bulunmuyor. GTX 1080 Ti'yi yeni tanıtan Nvidia ise bu segmentteki yerini pekiştirdi. AMD Vega mimarisine sahip ekran kartı modellerinin işte bu boşluğu doldurması bekleniyor.

AMD geçtiğimiz günlerde Pekin'de özel bir etkinlik düzenleledi ve bu etkinlikte yeni Vega ekran kartlarından bahsetti. Etkinlikte paylaşılan birçok bilgi zaten AMD'nin Vega mimarisini ilk olarak tanıttığı etkinlikte paylaşılan bilgilerdi. Yani karşımıza büyük yenilikler çıkmadı ve bu kartların çekirdek hızları açıklanmadı; fakat yeni ekran kartı modellerinin video bellek miktarları hakkında açıklama yapıldı.

Paylaşılan bilgilere göre AMD Vega ekran kartlarının 4 GB ve 8 GB video belleğe sahip modellerini göreceğiz. Mevcut AMD ekran kartlarına baktığımızda zaten AMD RX ekran kartlarında da bu bellek miktarlarının tercih edildiğini görüyoruz. Fakat arada önemli bir fark olacak; Vega ekran kartları GDDR5 bellekler yerine HBM2 yani yüksek bant genişliğine sahip bellek türlerine sahip olacak. Bu sayede Vega ekran kartları saniyede 512 GB gibi bant genişliklerine ulaşabilecekler. AMD RX 480 ekran kartında bellek bant genişliği saniyede 224 GB civarındaydı. Yani bizi Vega ekran kartlarıyla 2 kattan fazla bir bant genişliği artışı bekliyor.

AMD Vega ekran kartları sahip oldukları video belleği önceki modellere göre daha verimli kullanacaklar. Bu iş için geliştirilen yüksek bant genişlikli önbellek kontrolcüleri az video bellek miktarı ile iyi performans elde edilmesini sağlayacak.

AMD, Vega ekran kartlarının kesin olarak ne zaman çıkış yapacağını da henüz resmi olarak açıklamadı, gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Vega ekran kartlarının getireceği yenilikleri ve bu kartların detaylarını bu yazımızda açıklamıştık:

AMD Radeon VEGA Duyuruldu, Bilmeniz Gereken Her Şey Burada

AMD Ryzen ve Vega Çıkış Tarihi Belli Oldu!

AMD, Oyuncular için 16 Çekirdekli Ryzen İşlemci Satışa Sunabilir