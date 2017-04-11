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AMD'den Kablosuz VR Teknolojilerine Yatırım

AMD Nietro

AMD, bilgisayarlardaki görüntünün sanal gerçeklik başlıklarına aktarılmasını sağlayan çipler üreten Nietro isimli girişimi satın aldığını duyurdu. Anlaşmanın detaylarına dair ise bilgi vermedi. 

2016 yılında Oculus Rift, HTC Vive ve PlaystationVR gibi birçok üst seviye VR başlığı piyasaya sürülmüştü. Tüm bu başlıklar birbirinden farklı özellikler barındırıyor olsalar da tek bir benzer noktaları vardı: Engellenemez kablo karmaşası. Bilgisayardan bağımsız kendi başınıza hareket ederek, çevrede dolaştığınız kimi oyunlarda kablolar birbirine ya da ayağınıza dolaşarak, problem çıkarıyorlardı. 

AMD'nin CTO'su Mark Papermaster da aynı görüşte olacak şöyle demiş: "Hantal başlık kabloları, VR teknolojisinin yayılmasını engelleyen en önemli sorunlardan bir tanesi." Ayrıca yönetici bu yaptıkları anlaşmayla birlikte VR teknolojisine dair çok önemli çalışmalar yapmış mühendislerin de artık AMD bünyesinde çalışmaya başlayacak olmasının da önemli bir katkı olduğunun altını çizmeden geçmedi.

Kablosuz VR teknolojisinin önündeki en büyük engel, gecikme süreleriydi. Çünkü böylesine bir teknolojide, görüntünün iki gözünüze de aynı anda gelmesi ve aralarında kalite farkının olmaması gerekiyor. Kablosuz bağlantı sırasında böyle bir sorun çıkarsa, bütün deneyiminiz alt üst olabiliyor. Buna doğru orantılı olarak sizin hareketleriniz de bilgisayara geç aktarılırsa, yine aynı problemi yaşayabiliyorsunuz. Nietro'nun geliştirdiği çipler de tam olarak bu konuya odaklanıyor. Minimum gecikme süresiyle görüntülerin başlıklara aktarılmasına odaklanan şirket, bunun için önemli bir yol kaydettiklerinin de altını çiziyor. 

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Yazar: - 11.04.2017

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