AMD'nin Grafik Sürücüsü For Honor ve Sniper Elite 4 İçin Güncellendi

AMD, bir önceki güncelleme 17.1.2 sürümüne kıyasla, yüzde 4-5'e kadar geliştirilmiş performans sağlayan Radeon Crimson Editon grafik sürücüsünün yeni bir sürümünü, yani 17.2.1'i yayınladı. Güncelleme, For Honor ve Sniper Elite 4 için yapılan performans geliştirmelerini de içeriyor.

Değişiklikler açısından mevcut güncelleştirme, For Honor ve Sniper Elite 4 oyunları için DirectX 11 çoklu GPU profilleri ekliyor ve belirli durumlarda For Honor ve DayZ'de tespit edilen çeşitli çökmeleri gideriyor. Diğer yandan Radeon R9 380 serisinde yer alan ürünlerde görülen bellek sorunlarını da ortadan kaldırıyor.

Dahası, bu sürümde For Honor, Sniper Elite 4, Counter-Stike: Global Offensive, World of Warcraft ve diğer oyunlarda ortaya çıkan çökmeleri ve oyuncuları çıldırtan diğer hataları giderdiğini söylemeyi de unutmayalım. Ayrıca, Radeon GCN yapılandırmalarında DXVA H.264 video bozulmaları da düzeltilmiş.

Desteklenen platformlara baktığımızda ise, üretici sadece Windows 8.1 32-bit'i desteklememiş. Bununla birlikte, Windows 7, 8.1 ve 10 işletim sistemlerinin 32 ve 64 bitlik sürümlerini tamamen destekliyor.

Güncellemeyi yüklemek için AMD Driver sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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