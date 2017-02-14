?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunAMD'nin Grafik Sürücüsü For Honor Ve Sniper Elite 4 İçin Güncellendi

AMD'nin Grafik Sürücüsü For Honor ve Sniper Elite 4 İçin Güncellendi

AMD Grafik Sürücüsü For Honor ve Sniper Elite 4 İçin Güncellendi

AMD, bir önceki güncelleme 17.1.2 sürümüne kıyasla, yüzde 4-5'e kadar geliştirilmiş performans sağlayan Radeon Crimson Editon grafik sürücüsünün yeni bir sürümünü, yani 17.2.1'i yayınladı. Güncelleme, For Honor ve Sniper Elite 4 için yapılan performans geliştirmelerini de içeriyor.

Değişiklikler açısından mevcut güncelleştirme, For Honor ve Sniper Elite 4 oyunları için DirectX 11 çoklu GPU profilleri ekliyor ve belirli durumlarda For Honor ve DayZ'de tespit edilen çeşitli çökmeleri gideriyor. Diğer yandan Radeon R9 380 serisinde yer alan ürünlerde görülen bellek sorunlarını da ortadan kaldırıyor.

Dahası, bu sürümde For Honor, Sniper Elite 4, Counter-Stike: Global Offensive, World of Warcraft ve diğer oyunlarda ortaya çıkan çökmeleri ve oyuncuları çıldırtan diğer hataları giderdiğini söylemeyi de unutmayalım. Ayrıca, Radeon GCN yapılandırmalarında DXVA H.264 video bozulmaları da düzeltilmiş.

Desteklenen platformlara baktığımızda ise, üretici sadece Windows 8.1 32-bit'i desteklememiş. Bununla birlikte, Windows 7, 8.1 ve 10 işletim sistemlerinin 32 ve 64 bitlik sürümlerini tamamen destekliyor. 

Güncellemeyi yüklemek için AMD Driver sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İndir55.99 MB
AMD Radeon Crimson ReLive
AMD Radeon Crimson ReLive AMD Radeon Ekran Kartı Sürücüsü ve Yardımcı Araçları

İndir287 MB
AMD Catalyst
AMD Catalyst AMD Radeon HD Serisi Ekran Kartları İçin Sürücüler

İndir188.3 KB
AMD Gaming Evolved
AMD Gaming Evolved AMD Oyun Hızlandırma ve Ekran Videosu Çekme Programı

AMD Radeon RX 480 İncelemesi

AMD Zen İşlemciler Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 14.02.2017

AMD'nin Grafik Sürücüsü For Honor ve Sniper Elite 4 İçin Güncellendi İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Humble Bundle'ın Muhteşem 'Freedom' Kampanyasını Kaçırmayın! Humble Bundle'ın Muhteşem 'Freedom' Kampanyasını Kaçırmayın! Humble Bundle için son yıllarda sivil toplum örgütleri ile çalışan en güzel platform diyebiliriz. Her zaman muhteşem kampanyalarla hem oyuncuların…
Facebook, Pop-up Gönderileri Test Ediyor Facebook, Pop-up Gönderileri Test EdiyorSosyal medya devi Facebook, kullanıcılar için platformu geliştirmeye devam ediyor. Sosyal ağ, bazı arkadaşlarınızın gönderilerini masaüstü… Skype’dan Sevgililer Günü Sürprizleri Skype’dan Sevgililer Günü Sürprizleri“Sevgi dediğin elektronik olmaz, e-aşk yaşamıyoruz burada.” diyor olabilirsiniz, bir de bu özel günde kendinizi sevdiceğinden kilometrelerce…
Bu Astronot Eğitim Oyununu Kazanan Gerçekten Uzaya Gidecek Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Twitter'da Sorularınızı Yanıtlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten