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Amerika ve Avrupa Windows 7'ye Veda Ediyor

Amerika ve Avrupa Windows 7'ye Veda Ediyor

Uzun süredir işletim sistemi pazarında liderliği elinde tutan Windows 7, artık yerini ağır ağır da olsa Windows 10'a devretmeye başlıyor.

2017 yılının işletim sistemi istatistikleri, özellikle Avrupa'da Windows 7 ekosisteminin Windows 10 tarafından domine edildiğine işaret ediyor. Bu değişim çok radikal bir süratle gerçekleşmiyor ancak sene sonuna kadar Windows 7'nin işletim sistemi tercih sıralamasında Windows 10'un arkasında kalacağını işaret ediyor.

Statcounter.com sitesinde yayınlanan istatistiklere göre, Mart ayında Avrupa'da kullanılan işletim sistemi oranlarında Windows 10 ile Windows 7 arasındaki oran bir puandan daha az. Windows 10 kullanım oranı yüzde 41.07 olarak ölçümlenirken, Windows 7 yüzde 40.95 olarak ifade edilmiş.

Amerika ve Avrupa Windows 7'ye Veda Ediyor

Diğer yandan ABD'de bu oranlar Windows 10 için yüzde 44.06, Windows 7 için de yüzde 41.26 olarak tespit edilmişler. İki kıtada da her ne kadar son derece ufak bir tercih farkı olsa da, bu oranlar işletim sistemi tercihlerinin değişmeye başladığının bir göstergesi.

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Yazar: - 03.04.2017

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