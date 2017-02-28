Amerikalı Polisler Silahlarını Çekince Kayıt Yapan Kamera Sistemi Taşıyacak

Araç içi ve vücuda takılan kameralarıyla bulut tabanlı dijital kanıt depolayan yazılım şirketi Taser International, Axon marka kameralarıyla Polis memurları silahını kınından çektiği anda çekime başlayacak yeni sistemini tanıttı.

Son dönemde, polislerin ateşli silahlarla saldırı olaylarına karışma oranının artması üzerine geliştirilen sistem, güvenlik güçleri silahını kılıfından çıkardığı anda devreye giriyor. Sistem, 30 metrelik yarıçapta kayıt işlemi yapabilen kameralar ile çalışıyor. Suçluyu doğrudan hedef alan silahın üzerine yerleştirilecek olan kameralar, vücuda takılan kameralara kıyasla daha iyi bir bakış açısı sağlıyor.

Söz konusu teknoloji henüz deneme aşamasında. Kameralara eklenecek Signal Sidearm isimli cihaz, sadece silah çekildikten sonrasını kaydedeceği için yanlış anlaşılmalara yol açılabileceği de tartışılıyor. Kullanılmaya ne zaman başlanılacağı bilinmeyen teknoloji için Axon kameraları çalışmalarını sürdürüyor.

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