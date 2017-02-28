?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiAmerikalı Polisler Silahlarını Çekince Kayıt Yapan Kamera Sistemi Taşıyacak

Amerikalı Polisler Silahlarını Çekince Kayıt Yapan Kamera Sistemi Taşıyacak

polis memuru silahını çekince devreye ghiren kamera sistemi

Araç içi ve vücuda takılan kameralarıyla bulut tabanlı dijital kanıt depolayan yazılım şirketi Taser International, Axon marka kameralarıyla Polis memurları silahını kınından çektiği anda çekime başlayacak yeni sistemini tanıttı.

Son dönemde, polislerin ateşli silahlarla saldırı olaylarına karışma oranının artması üzerine geliştirilen sistem, güvenlik güçleri silahını kılıfından çıkardığı anda devreye giriyor. Sistem, 30 metrelik yarıçapta kayıt işlemi yapabilen kameralar ile çalışıyor. Suçluyu doğrudan hedef alan silahın üzerine yerleştirilecek olan kameralar, vücuda takılan kameralara kıyasla daha iyi bir bakış açısı sağlıyor.

Söz konusu teknoloji henüz deneme aşamasında. Kameralara eklenecek Signal Sidearm isimli cihaz, sadece silah çekildikten sonrasını kaydedeceği için yanlış anlaşılmalara yol açılabileceği de tartışılıyor. Kullanılmaya ne zaman başlanılacağı bilinmeyen teknoloji için Axon kameraları çalışmalarını sürdürüyor.

Yüz Tanıma Teknolojisine Sahip Çinli Robot Polis

Bu Hava Durumu Uygulamasını Telefonlarınızdan Hemen Silin!

Yazar: - 28.02.2017

Amerikalı Polisler Silahlarını Çekince Kayıt Yapan Kamera Sistemi Taşıyacak İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Overwatch'un Yeni Karakteri Yavaş Yavaş Ortaya Çıkıyor Overwatch'un Yeni Karakteri Yavaş Yavaş Ortaya Çıkıyor Blizzard, oyuncuların uzun süredir üzerinde konuştukları yeni karakteri hemen göstermemekte kararlı. Geçtiğimiz hafta bir blog yazısıyla ipuçları…
General Mobile GM6 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı General Mobile GM6 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve FiyatıAndroid One programına dahil olmasıyla kullanıcıların dikkatini çeken General Mobile GM serisinin yeni üyesi Mobil Dünya Kongresi 2017 etkinliğinde… Panasonic’in Geliştirdiği Teknolojiyle Kameralar Kalp Hızını Ölçebilecek Panasonic’in Geliştirdiği Teknolojiyle Kameralar Kalp Hızını ÖlçebilecekJapon firmanın geliştirdiği yeni teknoloji, kameralar sayesinde kalp atış hızını ölçebilecek. "Temassız Yaşamsal Algılama" olarak isimlendirilen…
İnternet Sağlayıcılarının Korsan İçerikleri Engellemesi İsteniyor Twitch, Bilgisayar Oyunları Satmaya Başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ

Tamindir E-Bülten