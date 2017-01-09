Amerikalılar Mars’a, Avrupalılar Ay’a Kentler Kurma Yarışına Girdiler

Geçen sene ABD Mars Projesine hız verirken, Avrupa Uzay Ajansı ESA’da Ay yüzeyinde bir Ay Kasabası kurma projesini başlatmıştı. Bir yerlere gidip yerleşeceksek, Mars üzerinde koloni kurmaktan daha gerçekçi ve ayakları yere basan bir proje olarak Ay Kasabası kulağa daha hoş geliyor.

ESA’nın Ay Kasabası planı Space 4.0 adıyla anılan bir plan. ESA Yöneticisi Johann-Dietrich Wörner tarafından yönetiliyor. Space 4.0 ESA’nın uzay programını devlet kurumları dışında özel sektöre de açan yapısıyla dikkat çekiyor.

Bu özelliğinden dolayı Ay Kasabası Projesinin yavaş yavaş vücut bulduğunu söyleyen ESA Yöneticisi Johann-Dietrich Wörner, küresel olarak faaliyet gösteren 22 özel şirketin desteğiyle projede taşların kolayca yerine oturduğunu söylüyor. 10.3 milyar Euro yatırım kapasitesine sahip olan Space 4.0, bu gücünü kullanarak ESA’nın var olan tüm projeleri ayağa kaldırması oldukça kolay olabilecek.

Space 4.0 çerçevesinde ESA ile beraber çalışan İngiliz Müteahhit firma Foster + Partners, Ay Kasabasının projelerini hazırlıyor. Bu firma kasabanın tüm hafriyatını da yapacak.

Ancak ESA bu uzay yarışında yalnız değil Çin, Rusya, Japonya ve Hindistan’da Ay üzerinde koloni yarışına dahil olmuş durumdalar. Uzun vadeli yatırımlar olan bu tip projelerde ESA şimdilik daha ayakları yere basan projelerle karşımıza çıksa da diğer ülkelerin ne durumda olduğunu tam olarak bilemiyoruz.

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