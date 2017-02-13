Amerikan Bankalarından Binlerce Dolar Çalan Hacker Yakalandı

Botnet kullanarak, 10.000 kadar bilgisayarı birbirine bağladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri bankalarına saldırdığı ve bu bankalardan yüz binlerce dolar çaldığı iddia edilen Alexander Tverdokhlebov, Los Angeles'da yakalandı.

Sanal saldırganların son zamanlardaki en büyük taktiklerinden bir tanesi botnet ağları yaratmak. Bu ağlarla birlikte internete bağlı on binlerce cihaz, tek bir noktadan kullanılabilir hale getiriliyor ve bunların üzerinden belirli sunuculara veri aktarılıyor. Boyutları terabyte'ları bulan verileri kaldıramayan sunucular çöktükten sonra, bu kargaşadan yararlanan hackerlar, sızdırmak istedikleri bilgileri sızdırıyor ve istedikleri yerlere girebiliyorlar.

1 Şubat günü Los Angeles'ta yakalanan ve halihazırda Metropolitan Gözlatı Merkezinde tutulan Alexander Tverdokhlebov'un, bir süredir gizli servis ajanları tarafından takip edilen bir Rus hacker çetesinin başında olduğu ve birçok uzman Rus hacker sitesinde hesaplarının tespit edildiği söylendi. 2016 yılında Stubhub skandalını yaratan bir başka Rus hacker Vadim Polyakov da ilişkisi olduğu iddia edilen, Tverdoshlebov'un yüklü miktarlarda paraya sahip olduğu da tahmin ediliyor. Henüz yargılama aşamasında olduğu için hakkındaki suçlamalar iddiadan öteye gitmese de, gizli servislerin hazırladığı raporlar, Tverdokhlebov hakkındaki iddiaları güçlendiriyor.

Yakalandıktan sonra ABD'de kendisine ait bir kasasının da tespit ediği deöğrenildi. Hackerın, bu kasada 100 dolarlık banknotlar halinde 172 bin dolar sakladığı da ortaya çıktı. Bu parayı "kötü günler" için sakladığı söylenen hackerın, dolaşımda tuttuğu daha büyük miktarlarda parası olabileceğini de düşünülüyor.

Tüm bu iddialara karşın Alexander Tverdokhlebov'un avukatı, tutuklanan müvekkilinin ABD vatandaşı olduğunu ve Los Angeles'da bir şirkette çalıştığını da iddia ediyor. Tüm bu keşmekeşin sonunda hangisinin gerçek olduğuna ise mahkeme karar verecek.

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