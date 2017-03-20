Amerikan Ordusu Sonunda Windows 10'a Geçebilecek

2015 yılına kadar Windows XP kullanan Amerikan Ordusu, sonunda Windows 10 için Microsoft ile anlaşmaya vardı.

Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı, 4 milyondan fazla bilgisayarı Windows 10'a yükseltmek için Microsoft ile bir ortaklık imzaladı. Savunma Bakanlığı Bilgi İşlem Sorumlusu Terry Halvorsen, son zamanlarda hedefin fiziksel sunucu ayak izini silmek olduğunu açıkladı, “Bu nedenle bulut hizmetlerine daha fazla yatırım yapmak mantıklı bir adım gibi görünüyor.” diyen Halvorsen, Savunma Bakanlığının hükümet için geliştirilen ve daha fazla maliyeti olan yazılımlara sadık kalmak yerine, ticari çözümlere geçmek istediğini açıkladı.

İlk kez tamamen hazır altyapı kullanacaklarının altını çizen Halvorsen, “Bu, sürdürüleceğini düşündüğüm büyük bir kültür değişimi." dedi. ABD Savunma Bakanlığı bu yılın sonuna kadar 4 milyon bilgisayarda Windows 10'a geçişini tamamlayacak. Tüm bölümlerin uygulama uyumluluğu sorunları ve donanım sınırlamaları gibi bazı barikat kurallarına uyarak yeni işletim sistemine geçmesi bekleniyor.

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