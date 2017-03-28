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AnadoluJet
TamindirMobilSeyahatAnadoluJet - IPhone Ve IPad Için Uçak Bileti Satın Alma Uygulaması

AnadoluJet

(iOS)
AnadoluJet İndir Hemen İndir

81 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
AnadoluJet
AnadoluJet
AnadoluJet
AnadoluJet
AnadoluJet

AnadoluJet uygulamasıyla iOS işletim sistemli cihazlarınızdan uçak bileti satın alabilir, online check-in işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 dakika önce

AnadoluJet uygulamasıyla iOS işletim sistemli cihazlarınızdan uçak bileti satın alabilir, online check-in işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Anadolujet’in resmi uygulaması ile yurt içi ve yurt dışı seyahatleriniz için uçak biletinizi kolayca satın alabiliyorsunuz. Uçuş tarihiniz kesinleşmediyse rezervasyon yapma imkanı da sunan uygulamada, online check-in işlemlerinizi de hızlıca gerçekleştirebilmeniz mümkün. Biletinizin çıktısını almanıza gerek kalmadan mobil biniş kartı da oluşturabileceğiniz uygulamada, satın alma işlemlerinizde Touch ID bilgilerinizi kullanarak ödeme işlemlerinizi güvenli bir şekilde de gerçekleştirebilirsiniz.

iPhone ve iPad cihazlarda Sesli Asistan özelliğini kullanarak, klavyeyle uğraşmadan sadece konuşarak da uçuş arayabileceğiniz uygulamada uçuşları takip de edebiliyorsunuz. Seçtiğiniz kriterlere göre en uygun fiyatlı uçuşları sizlere sunan AnadoluJet uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Turkish Airlines
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