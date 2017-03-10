Ancient Bricks, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir tuğla kırma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Klasik tuğla kırma oyununu antik çağ ile buluşturan Ancient Bricks'de çok eğleniyorsunuz.

Birbirinden değerli hazinelerin peşinden koştuğunuz bir oyun olan Ancient Bricks, kolay oynanışı ve harika atmosferiyle dikkatimizi çekiyor. Oyunda klasik bir şekilde tuğlaları kırmaya çalışıyor ve birbirinden zorlu 180 bölümü geçmeye çalışıyorsunuz. Farklı top türleri, bölümler ve zorlu görevler de bu oyunda sizleri bekliyor. Oyunda tuğlaları kırarak hazineleri ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Farklı özel güçleri de kullanabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Tek dokunuş moduyla oynanan oyunda işiniz bir hayli zor. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz bir oyun olan Ancient Bricks ile arkadaşlarınıza da meydan okuyabilirsiniz.

Harika animasyonlara ve grafiklere sahip olan oyunda çok eğleniyor ve kendinizi oyunun içerisinde hissediyorsunuz. Farklı top ve pedalları kullanabileceğiniz oyunda farklı nesnelerin kilitlerini açabiliyor ve oyuna renk katabiliyorsunuz. Hepsi tek tek el ile düzenlenmiş zorlu bölümleri geçmek için Ancient Bricks'i mutlaka denemelisiniz.

Ancient Bricks oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.