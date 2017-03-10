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Ancient Bricks
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Ancient Bricks

Ancient Bricks İndir Hemen İndir

63 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Ancient Bricks
Ancient Bricks
Ancient Bricks
Ancient Bricks

Zorlu bölümleri ve etkileyici atmosferiyle zevkli bir tuğla kırma oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 22 dakika önce

Ancient Bricks, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir tuğla kırma oyunudur. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda antik çağlara seyahat ediyorsunuz.

Değerli hazineleri ortaya çıkarmaya çalıştığını bir beceri oyunu olan Ancient Bricks, farklı teması ve kolay oynanışıyla dikkat çekiyor. Klasik tuğla kırma oyunlarına benzer bir kurguyla karşımıza çıkan oyunda zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Farklı top ve pedal tiplerinin de yer aldığı oyunda tek yapmanız gereken topu fırlatarak tuğlaları kırmak. Hazine peşinde de koştuğunuz oyunda çok eğleniyorsunuz. Farklı özel güçlere de sahip olabileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve topu aşağı düşürmemelisiniz. Boş zamanlarınızı Ancient Bricks ile değerlendirebilirsiniz.

Harika animasyonlara ve zorlu bölümlere sahip olan oyunda farklı itemlerin kilitlerini de açabiliyorsunuz. Özel güçlerinizi ve yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz. Zaman öldürmek için oynayabileceğiniz Ancient Bricks'ı sakın kaçırmayın.

Ancient Bricks oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
Zippy Mobile
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