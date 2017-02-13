Android 7.0 Nougat Güncellemesi, Galaxy S7 ve S7 Edge'in Batarya Ömürlerini Kısalttı

Kullanıcılar, Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge cihazlara gelen Android 7.0 Nougat güncellemesine çok da sevinemiyorlar. Gelen raporlara göre her iki cihazında güncellemeden sonra batarya ömürlerinde bir azalma olduğuna dikkat çekiliyor.

Kullanıcılardan gelen geri dönüşlere göre, güncellenen Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge cihazlarda batarya ömrünün azaldığından şikayet ediliyor. Güncellemeden önce verimli olarak çalışan cihazlar Android 7.0 Nougat güncellemesini takip eden süre içinde potansiyellerinden ödün veriyor. İnternetin önemli mobil danışma servislerinden olan Phone Arena'da durumu teyit eden bir rapor yayınladı.

Phone Arena'nın testlerine göre güncelleme sonrası Android 7.0 Nougat kullanmaya başlayan Galaxy S7 cihazlar 6 saat kadar dayandılar. Bu da daha önceki batarya ömürlerinden 37 dakika kadar kaybettiklerini işaret ediyor. Bu ölçüm yüzde 9.4 kadar ömür kaybı olarak ifade vediliyor.

Öte yandan aynı güncellemeyi alan Galaxy S7 edge cihazlar 6 saat 35 dakika batarya ömrüne kadar gerilemişler. Oysa bu cihazlar daha önce 7 saat 10 dakika dayanabiliyorlardı. Galaxy S7 edge cihazların ömür kaybı da yüzde 8.1 olmuş.

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