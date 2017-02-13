?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilAndroid 7.0 Nougat Güncellemesi, Galaxy S7 Ve S7 Edge'in Batarya Ömürlerini Kısalttı

Android 7.0 Nougat Güncellemesi, Galaxy S7 ve S7 Edge'in Batarya Ömürlerini Kısalttı

Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge Batarya Ömürleri

Kullanıcılar, Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge cihazlara gelen  Android 7.0 Nougat güncellemesine çok da sevinemiyorlar. Gelen raporlara göre her iki cihazında güncellemeden sonra batarya ömürlerinde bir azalma olduğuna dikkat çekiliyor.

Kullanıcılardan gelen geri dönüşlere göre, güncellenen Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge cihazlarda batarya ömrünün azaldığından şikayet ediliyor. Güncellemeden önce verimli olarak çalışan cihazlar Android 7.0 Nougat güncellemesini takip eden süre içinde potansiyellerinden ödün veriyor. İnternetin önemli mobil danışma servislerinden olan Phone Arena'da durumu teyit eden bir rapor yayınladı.

Phone Arena'nın testlerine göre güncelleme sonrası Android 7.0 Nougat kullanmaya başlayan Galaxy S7 cihazlar 6 saat kadar dayandılar. Bu da daha önceki batarya ömürlerinden 37 dakika kadar kaybettiklerini işaret ediyor. Bu ölçüm yüzde 9.4 kadar ömür kaybı olarak ifade vediliyor.

Öte yandan aynı güncellemeyi alan Galaxy S7 edge cihazlar 6 saat 35 dakika batarya ömrüne kadar gerilemişler. Oysa bu cihazlar daha önce 7 saat 10 dakika dayanabiliyorlardı. Galaxy S7 edge cihazların ömür kaybı da yüzde 8.1 olmuş.

Samsung Telefonlar İçin Android 7.0 Güncellemesi Başladı

Samsung'un Yeni Cihazı Galaxy S8 Hakkındaki Raporlar İyi Haberler Vermiyor

Editöre Yaz:
Yazar: - 13.02.2017

Android 7.0 Nougat Güncellemesi, Galaxy S7 ve S7 Edge'in Batarya Ömürlerini Kısalttı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

AMD Ryzen İşlemciler Windows 7'yi Desteklemeyecek AMD Ryzen İşlemciler Windows 7'yi Desteklemeyecek AMD'nin kısa bir süre içinde raflarda yer alacak yeni işlemcilerinin Windows 7'yi desteklemeyeceği AMD tarafından doğrulandı. Hatırlanacağı…
Büyük Ekranlı Samsung Galaxy S8'in Logosu Sızdırıldı Büyük Ekranlı Samsung Galaxy S8'in Logosu SızdırıldıSamsung Galaxy S8 ile ilgili bu aralar sızdırılan bilgiler bizim için çok değerli. Çünkü bu bilgiler, telefonun nasıl olacağına dair temel… Google Assistant Çok Yakında Tüm Android Cihazlara Gelebilir Google Assistant Çok Yakında Tüm Android Cihazlara GelebilirŞimdilik Google Pixel telefonlarda denenebilen Google Assistant yani sanal asistan yapay zekası, alfa ve beta deneme sürelerinin ardından Google'ın…
LG G6 Tanıtılmasına 2 Hafta Kala İşlemci Konusunda Fikrini Değiştirdi Nokia 3310'un Gerçek Bir Tank Olduğunu Yeniden Hatırlayalım

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ

Tamindir E-Bülten