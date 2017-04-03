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TamindirHaberAndroid 7.1.2 Beta 2 Sürümü Bazı Google Cihazlar İçin Hazır

Android 7.1.2 Beta 2 Sürümü Bazı Google Cihazlar İçin hazır

Android 7.1.2 Beta 2 Sürümü Google Cihazlar İçin

Android 7.1.2 beta 2 Pixel C ve Nexus tabletler için sessiz sedasız çıktı. Android tabletler için özellikle yenilenen Android 7.1.2 beta 2, bu cihazların arayüzünde oldukça önemli değişiklikler yapıyor.

Google Pixel C Tabletler ve bazı Nexus cihazlar yeni Android 7.1.2 beta 2 sürümünden faydalanmaya başladılar. Yeni sürümün en önemli özelliği, Google Pixel ve Pixel XL cihazların Google Pixel Launcher olarak adlandırılan arayüzünün Nexus ve Pixel C cihazlara bütünleşmiş olarak geliyor olması.

Bu güncellemeyle Google Pixel Launcher yeni sürümü bir önceki sürümünden daha kararlı bir yapıya sahip. Çeşitli sıkıntılarının giderilmiş olduğu iddia ediliyor. Bu yeni güncellemeyle birlikte Pixel C tablet ailesi yeni bir arayüze kavuşuyor. Google Pixel Launcher arayüzünün bütün Google ve Android telefonlarda bir örnek olmasını amaçlıyordu. Yeni Android Nougat güncellemelerinde de bu kıstası ön planda tutmaya çalışıyor. Android 7.1.2 tüm Android cihazlar için ne zaman gelecek bilinmez, ancak beta sürümünün başarılı olması bu periyotu hızlandırabilir.

İndir2 MB
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Yazar: - 03.04.2017

Android 7.1.2 Beta 2 Sürümü Bazı Google Cihazlar İçin hazır İçin Yorum Yaz

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