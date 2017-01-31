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Android 7.1.2 Nougat Kullanıcılra Açık Beta Sürümü Bugün Yayınlandı

Android 7.1.2 Nougat Açık Beta

Google, Android 7.1.2 Nougat beta sürümünü Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, Nexus Player ve Pixel C cihazlar için bugün yayınladı. Daha henüz Nougat 7.0 güncellemesi almamış cihaz sahiplerini kıskançlıktan çatlatacak bu haber, güncelleme beklentisi içinde olan cihaz sahiplerini biraz üzecek.

Android 7.1.2 Nougat açık beta sürümü bugün başlasa da esas güncelleme ilk olarak Nexus 6P cihazlara gelecek. Ancao eğer güncellenmeyi alanlar işletim sisteminde radikal yenilikler beklemesin. Daha çok açıkları kapatan ve çeşitli pürüzleri yamalayan bu güncelleme, işletim sisteminin arayüzüne gözle görülebilir bir değişiklik getirmiyor. GSM operatörlerine yönelik bazı sinyal kalitesini artıran optimizasyonlar, bu güncellemenin ana hedefi olarak tanımlanmış.

Google bu noktada bir önceki sürümü kullanışlı bulanların hemen beta programına yönelerek, bu sürüm ile güncellemelerini tavsiye ediyor. Ancak çoğumuz için bu kadar acele etmenin bir alemi yok. Çünkü bir önceki 7.1.1 sürümü de çoğu Android kullanıcısında henüz mevcut değil.

Öte yandan Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, Nexus Player ve Pixel C cihazlar bugün OTA üzerinden güncellenecekler. 

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Yazar: - 31.01.2017

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