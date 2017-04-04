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Android 7.1.2, Pixel ve Nexus'lar İçin Çıktı!

Android 7.1.2 güncellemesi

Daha önce tahmin edildiği gibi Android 7.1.2, 3 Nisan tarihinde Android tabanlı tabletler için çıkmıştı. Hemen bir gün sonra yeni sürümün Pixel ve Nexus modelleri için de kullanılabilir hale geldiği açıklandı. 

Bir gün önce Pixel C ve Nexus tabletler için kullanıma alınan güncellemede, tabletlerdeki arayüze odaklanılmış ve iki modelin de Google Pixel Launcher performansını arttırmaya yönelik geliştirmeler yapılmıştı. Bugün yayınlanan akıllı telefon güncellemesi de Android Nougat'ın bazı eksiklerini kapatmaya ve kimi yenilikler yapmaya odaklandı. Performans iyileştirmeleri için yayınlanan güncellemenin, akıllı telefonlardaki parmak izi okuyucularını daha iyi konuma getireceği ve Bluetooth bağlantılarının daha stabil olmasını sağlayacağı açıklandı. Ayrıca tüm modeller için batarya kullanım sürelerinde iyileştirmeye gidilmesi için adımlar atıldığı ve yeni batarya menü seçenekleri ile daha uzun kullanım ömrü sağlanmaya çalışıldığı da söylendi. 

Pixel ve Pixel XL, Pixel C, Nexus 5X, Nexus 6P ile Nexus Player modelleri için yayınlanan güncellemeyi edinmek için Android Nougat 7.1.1 güncellemesini daha önce yapmış olmanız gerektiği de belirtildi. Nexus 6 ve Nexus 9 için ise güncellemenin yapılmayacağı ve bu modelleri kullananların Android 7.1.1 sürümünde kalacaklarının da altı çizildi. 

Henüz beta aşamasında olan bu güncellemeleri edinmek için ise Google'ın resmi internet sitesi üzerinden OTA imajlarını edinmeniz gerekiyor. Fabrika imajları için de yine Google'ın açık kaynak kodu sitesini ziyaret edebilir ve yeni güncellemeyi hemen edinebilirsiniz. 

İndir2 MB
Pixel Launcher (APK) Android
Pixel Launcher (APK) Android Android İçin Launcher Uygulaması

Android 7.1.2 Beta 2 Sürümü Bazı Google Cihazlar İçin hazır

Google Pixel Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

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Yazar: - 04.04.2017

Android 7.1.2, Pixel ve Nexus'lar İçin Çıktı! İçin Yorum Yaz

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