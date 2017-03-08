Android 8.0 Hakkında 3 Önemli Detay Sızdırıldı

Bu yıl Google I/O 2017 etkinliği 17-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında yine Silikon Vadisi'nde yapılacak. Bu etkinlikte yeni Android 8.0 işletim sisteminin de tanıtılacağı, etkinliğin gündeminde yer alıyor.

Google Android 8.0'dan daha önce "Android O" olarak bahsediyor, her zamanki gibi sistemin baş harfini bir şeklide kullanıcılara fısıldıyordu. Bu sene durum daha farklı, Google I/O 2017 etkinliğinden önce sızan bir gif sistemin adının Oreo olabileceği hakkında ipuçları da veriyordu. Oreo bildiğimiz arasında krema olan iki katlı bisküvilere verilen isim. Bu konuda bir çok tartışma yaşanacağı kesin ama haberimiz bununla alakalı değil.

Android 8.0'ın 3 Önemli Özelliği

Google'ın yöneticilerinden biri yeni sistemin gelişmiş bir Gboard uygulamasına sahip olacağını fısıldadı. Bu özelliklerden biri aradan zaman geçse de sohbetlerin arasına yeni detaylar eklemenize olanak veriyormuş. Belli lokasyonların ve detayların sohbetlere sonradan eklenebilmesine fırsat tanıyormuş.

İkinci özellik, uzun süredir iOS sistemlerde var olan bir özellik olabilirmiş. Google Maps artık herhangi bir adrese tıklandığında haritalarda o adresin lokasyonunu gösterebilecekmiş.

Üçüncü olarak, sedece parmak hareketleriyle kontaklarınızın baş harflerini ekrana çizerek o harfle başlayan tüm kontakları ekrana getirebiliyor olmanızmış. Yani artık Android 8.0 ile el hareketlerimiz daha önemli olacakmış.

Tüm bu söylentiler Android 8.0 kademeli ya da bir anda gelebilirmiş. Bunu da ancak Google I/O 2017 etkinliğinde görebilecekmişiz.

İndir Gboard Android Android İçin Google Klavye Uygulaması

Android'in Bir Sonraki İsmi 'Oreo' Olabilir