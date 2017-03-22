?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilAndroid 8.0 O Resmi Olarak Duyuruldu!

Android 8.0 O Resmi Olarak Duyuruldu!

Android 8.0 O Resmi Olarak Duyuruldu!

Google'ın bu seneki Google I/O etkinliğinde resmi olarak duyurması beklenilen Android 8.0 ya da Android O işletim sistemi daha erkenden tanıtıldı. Android geliştirici blougunda yapılan duyuru ile yeni mobil işletim sisteminin özellikleri kullanıcılarla paylaşıldı. Buna ek olarak Android O Developer Preview yani Android 8.0 geliştirici önizleme sürümünün kalıp dosyaları da yayınlanarak geliştiricilere dağıtılmaya başlandı.

Android 8.0'ın getireceği en büyük yeniliklerden biri artırılmış pil ömrü olacak. Android O'da uygulamaların arka planda gerçekleştirdikleri işlemler otomatik olarak limitlenecek, bu sayede telefonunuzun veya tabletinizin gereksiz güç harcamasının önüne geçilecek.

Android O ile birlikte bildirimler için kanallar oluşturulabilecek. Kullanıcılar bu bildirim kanalları altında istedikleri bildirimleri gruplayarak bildirim karmaşasının önüne geçebilecek. Yeni otomotik doldurma arayüzleri, telefonlar için resim içinde resim özelliği vee yeni pencereleme özellikleri Android O ile desteklenecek diğer özellikler arasında. Yüksek kalitedeki Bluetooth codecleri de Android O ile birlikte desteklenmeye başlayacak.

Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel C, Pixel ve Pixel XL cihazlar için yayınlanan Android 8.0 geliştirici önizleme sürümünü bu bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz:

İndir1.39 GB
Android O Developer Preview
Android O Developer Preview Android 8.0 Geliştirici Önizleme Sürümü

Android 8.0 Hakkında 3 Önemli Detay Sızdırıldı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 22.03.2017

Android 8.0 O Resmi Olarak Duyuruldu! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Samsung Galaxy S8'in Yeni Videosu Ufkunuzu Genişletecek Samsung Galaxy S8'in Yeni Videosu Ufkunuzu Genişletecek Mart ayının 29'unda tanıtılacak olan Samsung Galaxy S8'in Güney Kore'de yayınlanan yeni tanıtım videosu tam 25 saniye kadar. Ancak bu sürede…
Lise Öğrencisi, Alkollü Sürücüleri Önleyen Sensör Geliştirdi Lise Öğrencisi, Alkollü Sürücüleri Önleyen Sensör GeliştirdiAdıyaman’da Gölbaşı Anadolu Lisesi Öğrencisi Kemal Karagöz, alkol alarak direksiyonun başına geçen sürücüleri engelleyecek bir sensör… Geliştirilen Yeni Gözlüklerle Renk Algımız Artacak Geliştirilen Yeni Gözlüklerle Renk Algımız ArtacakUniversity of Wisconsin-Madison'da geliştirilen yeni bir gözlük teknolojisi, yan yana duran benzer renkler arasında, çıplak gözle ayırt edilemeyen…
Apple iPhone Red Raflarda Yerini Alıyor Snapchat'te Ellerinizi Kullanmadan Video Çekmeye Ne Dersiniz?

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ