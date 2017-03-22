Android 8.0 O Resmi Olarak Duyuruldu!

Google'ın bu seneki Google I/O etkinliğinde resmi olarak duyurması beklenilen Android 8.0 ya da Android O işletim sistemi daha erkenden tanıtıldı. Android geliştirici blougunda yapılan duyuru ile yeni mobil işletim sisteminin özellikleri kullanıcılarla paylaşıldı. Buna ek olarak Android O Developer Preview yani Android 8.0 geliştirici önizleme sürümünün kalıp dosyaları da yayınlanarak geliştiricilere dağıtılmaya başlandı.

Android 8.0'ın getireceği en büyük yeniliklerden biri artırılmış pil ömrü olacak. Android O'da uygulamaların arka planda gerçekleştirdikleri işlemler otomatik olarak limitlenecek, bu sayede telefonunuzun veya tabletinizin gereksiz güç harcamasının önüne geçilecek.

Android O ile birlikte bildirimler için kanallar oluşturulabilecek. Kullanıcılar bu bildirim kanalları altında istedikleri bildirimleri gruplayarak bildirim karmaşasının önüne geçebilecek. Yeni otomotik doldurma arayüzleri, telefonlar için resim içinde resim özelliği vee yeni pencereleme özellikleri Android O ile desteklenecek diğer özellikler arasında. Yüksek kalitedeki Bluetooth codecleri de Android O ile birlikte desteklenmeye başlayacak.

Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel C, Pixel ve Pixel XL cihazlar için yayınlanan Android 8.0 geliştirici önizleme sürümünü bu bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz:

Android 8.0 Hakkında 3 Önemli Detay Sızdırıldı