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Android Daha Sık Güncellenecek

Android güvenlik açığı

Google geçtiğimiz yılı, kullanıcılarını bilinen açıklardan korumak için harcadı. Bunun yanı sıra, yeterince hızlı olmadığı için eleştirilen Android güncelleme sistemini geliştirmek adına üçncü parti geliştiriciler ve operatörlerle görüşmeler yapmaktan da geri durmadı. Bu çabaların odağında, daha hızlı bir güncelleme sisteminin oluşturulması amaçlanıyordu.

2016 yılında Dünya üzerinde 200 farklı üretici tarafından üretilmiş 735 milyon farklı Android tabanlı cihaz vardı ve bu cihazların büyük bir çoğunluğu, önemli güvenlik güncellemelerini alamamışlardı. Google'ın hedefi şöyle özetlenebilirdi; "Tüm Android kullanıcılarını korumak". Aksi takdirde, 2016 sonunda kullanılan cihazların yaklaşık yarısı, gelen saldırılara karşı korumasız kalacaklardı. 

Normalde herhangi bir üretici, telefonlarında bir güvenlik açığı oluştuğunda bunun için bir güncelleme yayınlamalı ve sorunu hemen çözmeli. Fakat Android ekosisteminde bir üreticinin çok farklı modeli ve bu modelleri kullanan milyonlarca insan olması sebebiyle bir güncelleme yayınlamak bir hayli zor olabiliyor. Google, kendi telefonlarını otomatik olarak güncellerken, diğer üreticiler kullanıcıları için bu güncellemeleri hemen yayınlayamıyorlar. 

Google yaptığı bu görüşmelerin ardından, yayınladığı güvenlik açığı yamalarının 6 ile 9 hafta arasında bütün Android kullanıcılarına ulaşması için bir dizi önlem aldı. ABD'de 2016 yılında çıkan amiral gemisi sınıfındaki telefonların bile sadece yüzde 78'lik kısmının güncellenebildiğinden yakınan Google, daha kolay geliştirilebilir ve üreticilerin modellerine uyarlanabilir güncellemeler ile bu sorunu çözmeyi planlıyor. 

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Yazar: - 22.03.2017

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