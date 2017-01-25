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Android Kullanıcılarına Kötü Haber, Şekilli Ekran Kilitleri Çözülebiliyor

Şekilli Ekran Kilitleri Çözülebiliyor

Bazı bilgisayar görüntü algoritmalarını oyunlar için işleyebilen yapay zekaların, Android telefonlarda kullanılan şekilli ekran kilitlerini çözümleyebileceği ortaya atıldı.

Uzmanlar ekran üzerinde şekilleri kolayca algılayabilen ve dokunmatik koordinatları çözümleyebilen bu yapay zekalar, kullanıcıların günlük kullanım alışkanlıklarıyla bu verileri birleştirip desenleri çözümleyebiliyorlar. Bundan dolayı uzmanlar desenli ekran kilitlerinde ziyade kullanıcıları PIN numarası kullanmaya davet ediyor. Normal şartlar altında Android cihazlarda fazlaca tercih edilen bu kilit sisteminin bu tür bir risk taşıyor olması, Google'ın pek yakında bu konuyla ilgili bir önlem alabileceği anlamına henüz gelmiyor. Zaten henüz böyle bir kilit kırma olayı da rapor edilmiş değil, ancak uzmanlar söz konusu işletim sistemi Android olunca korkulu rüya görmektense uyanık kalmayı tercih ediyorlar.

Güvenli uzmanlarının bir laboratuvarda deneyimledikleri bu tehdit esnasında, sözü geçen yapay zekanın kullanıcının parmak hareketlerini takip edebildiği, hızlı şekilli ekran kilidini çözümleyerek cihaza hakim olabildiğini deneyimlediler.

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Yazar: - 25.01.2017

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