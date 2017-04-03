Android Kullanımı Windows’u Geride Bıraktı

Android, Microsoft Windows’u geçerek Dünya’da en çok kullanılan işletim sistemi haline geldi. StatCounter’ın paylaştığı istatistiğe göre Android kullanımı Windows kullanımını geçti.

Açıklanan istatistiğe göre, yüzde 37.93 kullanım oranına ulaşan Android birinci sıraya yükselirken, yüzde 37.91 kullanım oranına sahip Windows işletim sistemini geride bıraktı. StatCounter bu verileri belirlerken; masaüstü, dizüstü, tablet ve mobil internet kullanımını göz önüne aldığını belirtti.

Android son bir kaç yılda Google’dan da destek alarak mobil piyasadaki payını yüzde 80’in üzerine çıkardı ve genel anlamda rakibi Windows’a üstünlük sağladı. StatCounter bunu “Bir devrin sonu” olarak adlandırıyor.

StatCounter’ın CEO’su Aodhan Cullen bu durumla ilgili “Bu teknoloji tarihinde bir kilometre taşı ve bir dönemin bitişini işaret ediyor. Microsoftun 1980’lerden bu yana süre gelen OS üzerindeki liderliğinin dünya çapında bitmek üzere olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda sadece 5 yıl öncesinde küresel internet kullanımının yüzde 2.4’ünü elinde tutan Android’in büyük yükselişini de tarihe kaydediyor.” dedi.

Mobil Kullanıma Yatırım Yapmamış Olmak Microsoft İçin Büyük Eksiklik

Otoritelere göre, Microsoft’un en büyük problemi; mobil platformdaki etkinliğinin çok az olması. Windows Phone/ Windows 10 işletim sistemleri şu anda dünyadaki akıllı telefon işletim sistemlerinin neredeyse sadece yüzde 1’ini kapsıyor. Bu oran kimi kaynaklar için yüzde 1.3 veya daha karamsar düşünen bir kitleye göre de yüzde 0.5 civarında ifade ediliyor.

Yüzde 84’lük payla Masaüstü bilgisayarlarda hala lider olduğu gerçeğine rağmen, Microsoft’un, Android’e oranla payı, mobil piyasasında etkin rol oynamadığı için günden güne düşüş gösteriyor.

Akıllı telefon satışları her sene artarken, bilgisayar satışları yılın her çeyreğinde biraz daha düşüyor. Bu durum Android, Windows’u geçmeden önce sadece bir istatistikten ibaretti, ancak bu kadar hızlı gelişmeye tanıklık eden Microsoft bile bunun bir gün böyle olabilicağini ön görmüş olmalı. Microsoft, mobil ortamda çok yaratıcı olmasa da Windows 10 ile masaüstündeki iddiasını hala sürdürüyor.

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